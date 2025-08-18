El Fiscal Federal intervino en la protesta de los internos del Penal de Catamarca que pidieron acelerar juicios y sus causas

El grupo de internos del Pabellón 9 Sur del Servicio Penitenciario Provincial de Miraflores, llevó a cabo este lunes una manifestación para solicitar la intervención de la Justicia Federal, reclamando la necesidad de acelerar las fechas de juicio y la elevación de sus causas a instancia judicial.

El Fiscal Federal se presentó en la Unidad Nº 1 para dialogar con los reclusos, y cinco de los internos fueron entrevistados de manera individual para exponer sus inquietudes y recibir información sobre el estado de sus expedientes. Se informó que lo sucedido fue notificado a a la Secretaría de Seguridad y Orden Público, quedando la situación en el Servicio Penitenciario de Miraflores en total normalidad.