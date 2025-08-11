El femicida que cree un “error” haber matado a una nena y sigue usando las redes en la cárcel

“Tuve un buen corazón para la gente equivocada”, dice la frase en la foto de portada de una cuenta de Facebook que utiliza Jonatan Omar Luna (35), con el nombre “Jon Jony”, desde la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Allí pasa sus días en el pabellón 11 de diversidad sexual, destinado a personas trans, ya que en agosto de 2022 sostuvo que se autopercibía mujer y se cambió su nombre. Ahora es Joana Luna.

Se trata del femicida que, en 2016, engañó a Micaela Ortega, una nena de 12 años. Con un perfil falso (“La Rochi de River”) en esa misma red social, simuló ser una chica de su edad.



“Te va ir a buscar un primo mío”, le dijo para que “Mica” no se asustara al ver a un hombre que la pasaría a buscar por una esquina. Intentó violarla, la golpeó en la cabeza y la estranguló con una remera.

El detenido volvió a ser noticia en las últimas horas por sus acciones en Facebook: le envió tres mensajes por Messenger a Mónica Cid (48), la mamá de la víctima, pidiéndole perdón por un crimen atroz que calificó como un “error”.

Micaela Ortega tenía 12 años cuando fue asesinada en 2016.

El 23 de abril de 2016, Micaela se encontró personalmente por primera vez con la falsa “Rochi”, por entonces de 26 años, que le había pedido prestada una planchita de pelo, en Bahía Blanca.

El cuerpo fue encontrado el 28 de mayo del mismo año, en un descampado cerca de la ruta 3, a más de siete kilómetros de la ciudad, a la altura de Ingeniero White.

Los mensajes privados en Facebook de Jonatan Luna a la mamá de Micaela Ortega (12), la nena a la que asesinó en Bahía Blanca.

Luna le robó la mochila y días más tarde ofreció la planchita de pelo de la víctima, a mil pesos, en uno de sus cuatro perfiles de Facebook.

El caso se convirtió en la primera condena (a prisión perpetua) por un caso de grooming seguido de muerte en el país. La dictó el 19 de octubre de 2017 el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Bahía Blanca y fue confirmada el 4 de julio de 2023 por la Corte Suprema de Justicia.

Los padres de Micaela, el día de la condena a perpetua.

Cuando mató a Micaela, Luna estaba prófugo, ya que se había escapado de la cárcel en 2014, durante una salida transitoria donde cumplía una condena por “robo calificado” en la provincia de Río Negro.

En noviembre de 2020 se sancionó la Ley 27.590 “Mica Ortega” para prevenir el grooming. Recién en 2022, el Gobierno nacional la reglamentó con la creación del?Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niños y Adolescentes.

Los mensajes del femicida

El primer mensaje de Luna (en su bio dice vivir en Mar del Plata) a Cid fue a las 18.30 del miércoles 6 de agosto, dos días después de lo que hubiera sido el cumpleaños 22 de Micaela: “Espero que algún día pueda perdonarme”.

Luego mandó un emoji de una cara triste y dos frases más. La primera casi idéntica a la anterior: “Espero que algún día usted me pueda perdonar”. Y acto seguido: “Hoy estoy pagando mi error”.

A la mamá de “Mica”, cuando lo leyó, se le heló la sangre. Su abogada María Fernanda Petersen presentó un escrito para que requisaran el calabozo del femicida y lo sancionaran.

Las fotos de perfil y de portada en el Facebook de Jonatan Ortega, condenado a perpetua por asesinar a Micaela Ortega (12) en Bahía Blanca.

“El juez de Ejecución (Penal N° 1) dispuso que se le prohíba tener contacto con la mamá de Micaela o cualquier integrante de la familia”, le contó Petersen a Clarín sobre la medida cautelar resuelta.

La abogada calificó lo ocurrido como “una locura” por el nivel de “perversión” de Luna, de quien se ha comprobado que ha intentado contactarse con otras chicas, vía celular, desde que está preso.

La reacción de la mamá de la víctima

Cid posteó la captura de los chats y resumió: “En estos momentos me siento morir, el asesino de mi hija con tanta vida, y Mica en un nicho frío y solitario. Nosotras perpetua, Jonathan Luna más vivo que nunca, maldita Justicia”.

En declaraciones a la radio LU2 de Bahía Blanca, expresó: “Fue terrible ver en la pantalla lo que estaba sucediendo. Tenía ganas de tirar el teléfono, me quemaba”.

Y planteó su queja de que a un condenado por grooming se le permita tener celular en la cárcel, teniendo en cuenta que “es una persona que mata a través de las redes sociales”.

“Habla del femicidio de mi hija como un error. El tipo está tan vivo, con tanta vida ahí adentro, y mi hija está muerta. Él puede elegir todo y yo no”, completó.

