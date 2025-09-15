El fallo del juez catamarqueño a favor de discapacitados repercute en Santiago del Estero: “Una luz de esperanza en esta lucha desigual”

La concejala del Frente Cívico de Ciudad Capital Gabriela Ortiz, ex Jefa Regional del Noroeste de ANSES se hizo eco del fallo dictado por el juez catamarqueño sobre la medida cautelar a favor de los beneficiarios de Pensiones no Contributivas por Invalidez.

Recordó cuando hace meses manifestó por Radio Panorama la preocupación ante los despidos masivos del personal de Andis en la provincia, “dejando sin oficinas públicas a este organismo y con ello negando la posibilidad de gestionar o agilizar futuros beneficios”, al mismo tiempo que advertía la intensión del Gobierno Nacional de vaciar la Agencia encargada de administrar estos trámites.

“Las malas noticias no tardaron en llegar, auditorias a beneficiarios sin tener una oficina pública de ANDIS donde presentarse”, dijo. “La maniobra quedó al descubierto cuando miles de beneficiarios con discapacidades visibles vieron suspendidas sus pensiones”.

“Este primer fallo a nivel país nos da una luz de esperanza en esta lucha desigual, donde un gobierno sin sentido humanitario despoja a personas discapacitadas de un beneficiario básico para sus subsistencias”, señaló la concejala Ortiz.