El exfuncionario kirchnerista justificó el secuestro del gendarme catamarqueño: “Venezuela aplicó su legislación”

El gendarme argentino Nahuel Gallo está detenido por la dictadura de Nicolás Maduro desde el 8 de diciembre. El régimen de Venezuela, bajo la voz del fiscal general de la dictadura chavista, Tarek William Saab, procesó al cabo primero por “terrorismo” y se lo acusó de tener un ”plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental”, cuando en realidad el uniformado de 33 años pretendía llegar a Caracas, donde lo esperaba a su pareja para pasar las Fiestas.

Con respecto a este polémico hecho, el exembajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos, Carlos Raimundi -quien presenció la jura ilegítima de Nicolás Maduro- justificó la detención del gendarme al afirmar que “Venezuela aplicó su legislación”.

“Hay una contradicción muy grande entre lo que declaró el gobierno argentino y el gendarme y lo que realmente sucedió. Él ingresó, no por un aeropuerto, sino por una frontera muy sensible, que es por donde se produjeron muchos hechos de desestabilización”, afirmó el ex funcionario kirchnerista en declaraciones a Radio Splendid.

El también exdiputado nacional por la provincia de Buenos Aires sostuvo que “el motivo que (Nahuel Gallo) adujo era personal cuando, en realidad, tenía una designación de la Gendarmería. Y cuando la ministra Bullrich dijo que iba a enviar gendarmes a cumplir una función política en Venezuela, eso si fuera así, debía ser informado a las autoridades, porque sería una custodia de la Embajada“, ratificó.

Pero como esto, según Raimundi, “no fue informado”, las autoridades de Venezuela “determinaron una investigación del gendarme, de la misma manera que Argentina tuvo un avión incautado y detenido a sus tripulantes, que no tenían ninguna vinculación con un hecho político sospechoso. La Argentina aplicó su legislación y ahora Venezuela hace lo mismo”, agregó con respecto al avión venezolano-iraní de Emtrasur, retenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en junio de 2022 y finalmente desguazado en Estados Unidos a fines de febrero de 2024.

Economía y política del régimen venezolano

Con respecto a la juramentación ilegítima de Maduro ocurrida ayer, y presenciada por Raimundi, el exdiplomático admitió que “es un tema delicado, no es una situación normal y habitual de traspaso de autoridades”. Según el exfuncionario, la anormalidad vivida en el país caribeño es producto “de una crisis que se viene arrastrando hace muchos años, cuando Venezuela decide tener una política soberana, autónoma sobre su petróleo, oro e hidrocarburos”.

Fuente: Infobae