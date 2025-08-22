El Embajador de India resaltó el potencial productivo y turístico de Catamarca

El gobernador Raúl Jalil y el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, recibieron en el Nodo Tecnológico al Embajador de la India en Argentina, Ajaneesh Kumar, para reforzar el vínculo entre Catamarca y país asiático, buscando consolidar inversiones y proyectos estratégicos que impulsen la economía y el turismo.

El Embajador Kumar valoró la diversidad de recursos provinciales que permiten desarrollar proyectos conjuntos en distintos sectores productivos. “Catamarca tiene un potencial muy grande”, afirmó durante la reunión en el espacio tecnológico de la capital.

En el encuentro también participó el representante de la empresa de capital indio Kabil, quien contó el desarrollo de su proyecto de exploración en Fiambalá. Se debe recordar que, además, las empresas indias GreenKo y World Metals Alloys (WMA) tienen inversiones y proyectos en distintas etapas de desarrollo en Antofagasta de la Sierra.

La agenda de trabajo del diplomático inició este jueves con una visita a Fiambalá, en el departamento Tinogasta, donde recorrió proyectos mineros y el atractivo turístico de Las Termas de Fiambalá.

Ya durante este viernes, tras la reunión en el Nodo Tecnológico, la agenda continuó con una visita al Clúster Semillero de Los Altos, donde el Embajador pudo observar el potencial productivo del sector agropecuario del Este catamarqueño.

De la reunión también participaron el ministro de Minería, Marcelo Murúa; el presidente de CAMYEN, Hugo Moya, y sus vocales Gabriel Molina y José Barrera; autoridades municipales, entre otras.