Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

El embajador de Argentina en Estados Unidos anticipó que el acuerdo comercial está cerrado y que solo resta “ponerle el moño”

El embajador de la Argentina en Estados Unidos, Alec Oxenford, contó que el acuerdo comercial entre ambas naciones está cerrado y que solo resta “ponerle el moño”. Además, reveló que se está buscando “el momento adecuado” para comunicarlo. 

“Tengo firmando un acuerdo de confidencialidad, no puedo comentar, pero el acuerdo avanza. Está prácticamente terminado, ahora depende de encontrar el momento adecuado de las partes para que, en palabras simples, ponerle el moño y comunicarlo”, afirmó en declaraciones radiales.

En la misma línea, aseveró: “Estas cosas que tienen alto impacto se busca el momento adecuado. Cuando hay una elección, mejor esperar un poquito, para no aprovechar electoralmente las cosas, como demostró con muchas medidas como la del Garrahan”. 

“Me imagino que tendremos novedades muy pronto. Va ser algo que nos va a marcar positivamente por mucho tiempo”, anticipó el diplomático.

El flamante canciller, Pablo Quirno, volverá este miércoles a Estados Unidos para avanzar en el acuerdo comercial, y lo hará acompañado del secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

Asimismo, remarcó que el apoyo de Estados Unidos a la Argentina impactó de manera positiva, lo que se reflejó en la calma de los mercados, y pidió “mirar hacia adelante” para avanzar en lo que definió como “el camino hacia la prosperidad”. “Hace falta mirar la foto entera y ver que nos encaminamos a la primera oportunidad de 80 años de salir de este ciclo tremendo”, afirmó el embajador.

“Tenemos una oportunidad increíble. Cuando ven que todos los líderes del mundo nos midan con admiración es porque de verdad se ve distintiva la Argentina”, sostuvo, y completó: “En diciembre, cuando asuman a las bancas los candidatos elegidos, vamos a empezar a implementar las reformas más rápido que el Presidente viene implementando”.

Por último, el diplomático calificó de “histórica” la gira exprés que protagonizó el presidente Javier Milei por Estados Unidos, y sostuvo que el país “está adoptando una posición” de centralidad producto del “liderazgo” del libertario. “No nos damos cuenta del valor diplomático de tener un presiente como Javier Milei que es tan reconocido y escuchado en los foros más importantes del mundo”, destacó.

“No hay conciencia de la posición que la Argentina está empezando a adoptar gracias al liderazgo de Javier Milei”, subrayó, y concluyó: “Esta oportunidad que se identifica, en Argentina, la primera vez en 100 años donde vemos tres cosas fundamentales: un liderazgo claro, un apoyo internacional explícito y ahora un apoyo interno que están evidenciados por las elecciones”.

  • Murió un joven que había sido apuñalado durante una violenta pelea ocurrida en la madrugada del domingo

    Murió un joven que había sido apuñalado durante una violenta pelea ocurrida en la madrugada del domingo

    Falleció el joven, de 20 años y de apellido Flores, que estaba internado en grave estado tras haber sido apuñalado durante una violenta pelea ocurrida en la madrugada del domingo, en una vivienda del barrio Mosconi Viejo, en Paraná, Entre Ríos. Según informó la Policía, el ataque sucedió durante una fiesta donde se habían reunido…

  • Catamarca: exigen explicaciones por el traspaso de la terminal de Belén

    Catamarca: exigen explicaciones por el traspaso de la terminal de Belén

    El concejal Genaro Contreras volvió a poner en el centro del debate la situación de la nueva terminal de ómnibus de Belén que sigue sin funcionar pese a haber sido inaugurada. Señaló que se firmó un acta de traspaso el 22 de octubre, pero que hasta ahora no se conoce su contenido ni los términos…

  • Becas Progresar: ANSES extendió la inscripción y confirmó pagos de $35.000 en noviembre

    Becas Progresar: ANSES extendió la inscripción y confirmó pagos de $35.000 en noviembre

    La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante noviembre continuará el pago de las Becas Progresar, el programa nacional que otorga un apoyo económico de $35.000 a estudiantes de distintos niveles educativos. Además, el organismo anunció que se extenderá la inscripción para una de las modalidades, lo que permitirá que más personas puedan acceder al beneficio antes…

  • Catamarca: una mujer reclama avances en su denuncia por presunta mala praxis

    Catamarca: una mujer reclama avances en su denuncia por presunta mala praxis

    Roxana Benítez, quien denunció una presunta mala praxis ocurrida hace tres años en una clínica de la Capital, volvió a exigir respuestas por la falta de avances en su causa, que está en manos de la Fiscalía N° 7 a cargo de la Dra. González Pinto. La mujer sostiene que su expediente estuvo extraviado durante…

  • Un hombre entró a su empresa, se dio cuenta de que le habían robado, se descompensó y murió

    Un hombre entró a su empresa, se dio cuenta de que le habían robado, se descompensó y murió

    Un hombre de entre 65 y 70 años murió este lunes luego de ingresar a su empresa en el barrio porteño de Parque Patricios y percatarse de que había sido víctima de un robo. En ese contexto, el propietario se descompensó y murió en el lugar. Ahora, personal de la Policía de la Ciudad trabaja para identificar a…

  • Catamarca: volcó un Automóvil en la Banquina del By Pass de Belén

    Catamarca: volcó un Automóvil en la Banquina del By Pass de Belén

    Un conductor que se dirigía a la ciudad de Belén protagonizó un espectacular siniestro vial en el by pass local, luego de perder el control de su vehículo al intentar esquivar un animal que se cruzó de manera imprevista en la calzada. El hecho ocurrió en la mañana de hoy lunes, cuando el automovilista, cuya identidad no…

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4