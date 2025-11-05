Radio TV Valle Viejo
El Ejecutivo de Catamarca oficializó la cesión de inmueble a la Corte para nuevas dependencias judiciales en el norte

El Gobierno de Catamarca oficializó la cesión en uso exclusivo de un inmueble del Estado provincial a la Corte de Justicia, con el objetivo de fortalecer la infraestructura del Poder Judicial y mejorar el servicio de justicia en la provincia.

La medida, establecida mediante decreto del Poder Ejecutivo, alcanza a una propiedad de 34 hectáreas ubicada en la zona de la Quebrada de Moreira.

El decreto fue rubricado tras una reunión encabezada por el gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, con el presidente de la Corte, Hernán Martel, y los ministros Fernanda Rosales, Jorge Bracamonte, Verónica Saldaño y Fabiana Gómez.

Según se detalla en la disposición, la cesión tiene como fin permitir que la Corte de Justicia cuente con instalaciones adecuadas para “cumplir eficazmente su función de administrar justicia y garantizar el acceso a un sistema judicial justo y equitativo”.

El uso del predio estará limitado exclusivamente a la construcción de dependencias judiciales. En caso de destinarlo a un fin diferente, se prevé la revocación inmediata de la cesión.

