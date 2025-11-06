El duende lo hizo de nuevo: el talismán invisible de Independiente Rivadavia que lo llevó al título

Córdoba volvió a ser el escenario de una historia leprosa. Allí donde Independiente Rivadavia escribió algunas de sus páginas más doradas, el equipo mendocino encontró esta noche un nuevo capítulo de gloria frente a Argentinos Juniors, por la final de la Copa Argentina 2025. Y se consagró campeón del título más importante de su historia.

Más allá de los nombres, de la táctica o de la estadística, hay un elemento que los hinchas reconocen sin necesidad de explicación: el duende azul, esa mística que aparece cuando la Lepra está ante una cita decisiva. No se trata de un mito vacío, sino de una sensación que se palpa en el aire, en las tribunas, en cada bandera que flamea como si fuera un rezo.

La cábala azul, un símbolo de identidad

En los días previos a la final de la Copa Argentina 2025 ante Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia volvió a poner en escena uno de los símbolos más enigmáticos de su historia: el duende azul. La figura, que combina superstición, mística y humor popular, se transformó en una especie de amuleto colectivo para los hinchas.

El gesto más visible fue el cambio de la foto de perfil en las redes oficiales del club, donde el escudo fue reemplazado por la imagen de un duende con los colores azul y blanco. El posteo encendió la conversación en Mendoza y entre los fanáticos leprosos de todo el país.

La historia del duende se remonta a mediados de la década del 2000. Según el relato más difundido, en 2005, durante una campaña del Torneo Argentino A, varios hinchas comenzaron a llevar pequeñas figuras de duendes al estadio Bautista Gargantini como símbolo de suerte. La idea se expandió rápidamente: aparecieron muñecos, banderas y remeras con su imagen.

El “gnomo azul”, como lo bautizaron algunos simpatizantes, empezó a asociarse con los buenos momentos del club. Cada vez que la Lepra lograba un triunfo importante, la figura reaparecía en las tribunas o en redes sociales, reforzando la idea de que ese personaje traía fortuna.

Con el correr de los años, la cábala trascendió los límites del estadio y pasó a formar parte de la identidad leprosa. En 2023, cuando el equipo consiguió el ascenso a Primera División, el duende volvió a ocupar un lugar central: hinchas llevaron réplicas a Córdoba, donde se jugó la final por el ascenso, y las imágenes se viralizaron.

Más allá del folklore, el duende se volvió una marca cultural del club. Representa la perseverancia y el espíritu rebelde de Independiente Rivadavia, un equipo acostumbrado a sobreponerse a los pronósticos. Para muchos, no es solo una cábala. Es una manera de mantener viva la conexión entre las generaciones, una forma de creer que la Lepra tiene algo más que fútbol cuando la historia la vuelve a poner a prueba. Y esta noche, en Córdoba, el duende lo hizo de nuevo.