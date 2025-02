El dolor de la mamá de Benicio, el niño catamarqueño que murió por falta de asistencia en Capayán

Esta mañana de martes habló en Radio TV Valle Viejo Anahí Pacheco, madre de Benicio, el niño de San Martín, Capayán que falleció en medio de su traslado a la Capital, a casi 90 kilómetros de diatancia.

La mujer, entre llantos y visiblemente conmovida por la terrible situación que le tocó vivir, reclamó al ministerio de Salud que “la gente necesita que le den recursos”.

Recordemos que su hijo que cumpliría 9 años, fue llevado por ella al hospital de la localidad, pero no había médico, y debía ser trasladado a la ciudad Capital. “Le pido al ministro de Salud que capacite a la gente, que ponga los insumos. No es lindo estar llorando y dar lastima, pero ruego por favor que se pongan las pilas. El interior está muy olvidado. Cuando son las elecciones ahí se acuerdan que existimos. Ellos están ahí por el voto nuestro. Me duele en el alma estar aquí. No quiero estar dando lástima”, señaló la madre y explicó que no critica al personal del hospital de San Martín, sino que exige a las autoridades de Salud por la carencia de los hospitales del interior.

Anahí detalló que “ese día que pasó lo de Benicio, quería que donemos los órganos pero no pude porque mi marido se descompensó y tuvo que pasar a coronaria. Pasamos de todo”.

San Martín viene reclamando la ausencia de servicios por parte del Ministerio de Salud desde hace tiempo, y ahora se sumó la trágica historia de Benicio que expuso la falta de inversión en infraestructura hospitalaria, de la que supuestamente el Gobierno hace gala, y la ausencia de gestión de los recursos humanos indispensables para que sea eficaz.

Anahí Pacheco consideró que “la gente necesita recursos, que los capaciten a los paramédicos”, y recordó la odisea que fue el último viaje de Benicio hacia la Capital en medio de una emergencia, con convulsiones, en cuyo trayecto lamentablemente falleció ya que esperaban poder cruzar a medio camino una ambulancia del SAME con un médico.

La mujer entiende que “es abandono de persona, pero no sé si algún abogado me va a acompañar. Van a decir que queremos plata, pero a mi hijo nadie me lo devuelve. Vengo luchando desde dos años contra la burocracia de OSEP”.