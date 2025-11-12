El diputado Ledesma impulsa un proyecto para garantizar la inclusión y la autonomía en supermercados de Catamarca

El proyecto propone la incorporación obligatoria de carros de compras adaptados para personas con discapacidad motriz y niños con movilidad reducida. “La accesibilidad no es un privilegio, es un derecho”, remarcó el diputado.

El diputado provincial Juan Carlos Ledesma presentó un proyecto de ley que busca garantizar la accesibilidad, la autonomía y la seguridad de las personas con discapacidad motriz en los supermercados, hipermercados y establecimientos mayoristas de la provincia de Catamarca. La iniciativa establece la obligatoriedad de disponer de carros de compras adaptados, tanto para acoplar a sillas de ruedas como con asientos ergonómicos integrados para niños o personas con dificultades motrices.

Según el texto del proyecto, los comercios alcanzados deberán contar al menos con un carro adaptable a sillas de ruedas y otro con asiento ergonómico, y en el caso de las superficies comerciales que superen los 1.500 metros cuadrados, la cantidad mínima será de dos unidades de cada tipo.

“Muchas veces la exclusión no se da por una gran barrera visible, sino por pequeños obstáculos cotidianos. No poder manejar un carro de compras desde una silla de ruedas es uno de ellos. Este proyecto busca eliminar esas barreras y devolver autonomía y dignidad a las personas con discapacidad”, señaló Ledesma.

Detalles técnicos y plazos de adecuación

Entre las características mínimas que deberán cumplir los carros adaptados se incluyen sistemas de acople universal, estructuras livianas y seguras, cinturones de seguridad en el caso de los asientos ergonómicos e identificación visual accesible.

Los establecimientos tendrán 180 días desde la entrada en vigencia de la reglamentación para adecuarse, y las infracciones serán sancionadas conforme a la legislación provincial de Defensa del Consumidor.

“No hablamos de un gasto, sino de una inversión en dignidad y en igualdad. Una persona en silla de ruedas, un adulto mayor o un padre con un niño con discapacidad también tienen derecho a hacer sus compras de forma independiente y segura”, sostuvo Ledesma.