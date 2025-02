El diputado Ávila ratificó denuncia contra la ministra Segura: “Es la principal responsable de la droga en Catamarca

Esta mañana de martes, a la salida de Fiscalía Federal, el diputado provincial Hugo Ávila habló con Radio TV Valle Viejo sobre sus declaraciones ante la justicia al ser citado por sus afirmaciones, donde aseguraba que el Ministerio de Seguridad de Catamarca cumple la función de un cartel del narcotráfico.

Ávila comentó que volvió a referirse en los mismos términos que en sus declaraciones a los medios: “Yo consideraba de que la principal responsable de la venta de droga en Catamarca es la ministra de Seguridad, algo que ratifiqué, es más, la denuncié penalmente a ella por considerar que sus actos de omisión al incumplir con la aplicación de la ley de seguridad provincial, la 5.429, que permitía y obligaba a la constitución de consejos vecinales y barriales que bajo el marco de la protección de la ley tenían la potestad de denunciar los puestos de venta de droga. Al no aplicarse y desmantelarse esos consejos vecinales y barriales, es una de las causas que yo considero que es la principal responsable. Hay otros más graves, que es el permitir el ingreso de ambulancias en Clave Roja, de Salta a Catamarca, sin ninguna lógica desde el punto de vista de la salud, porque la complejidad de la salud de Salta es superior a la de Catamarca, pero ingresaron muchísimas camionetas en Clave Roja antes de agosto del 2024, donde se descubre tan solo una que traía 54 kilos de cocaína, y posterior a esa fecha. Entonces, quien tiene que velar y cuidar las fronteras de la provincia no lo hace”.

El legislador afirmó que “también hay miembros de la fuerza que en la causa de la ambulancia están mencionados, el caso de Tula, el caso de Acevedo, quiero saber cuál es la actuación que ella ha tenido, o si los han separado de la fuerza, no los han separado de la fuerza. Hay una serie de puntos que le he planteado en la denuncia penal, que me hacen pensar que el crecimiento exponencial que tiene el consumo y el tráfico de drogas en Catamarca, y que es un verdadero flagelo para amplias franjas de nuestros jóvenes y adolescentes, el más grande grado de responsabilidad lo tiene la ministra, así que por eso la formuló la denuncia penal”.

Consultado si el fiscal formuló muchas preguntas, Hugo Ávila respondió que “me formuló preguntas, también he contestado un comparendo que me realizó él, así que presenté por un lado la denuncia penal en contra de la ministra, respondí a algunos interrogantes que tenía la fiscalía, quedo a disposición de ellos, y considero que acá nos tenemos que involucrar todos los ciudadanos. Catamarca es una de las pocas provincias que no tiene un mapa del delito, que identifique cuáles son las bandas más peligrosas que trabajan en la venta de estupefacientes, como lo tiene, por ejemplo, Rosario, que identifica claramente cuáles son las 14 bandas, la mayoría de esos están presos, han sido descabezadas. Acá los que venden droga tienen el lujo de permanecer en anonimato, producto de la omisión del Ministerio de Seguridad, de tener elaborado un plan y un mapa, mejor dicho, de las bandas delictivas. Entonces, todo lo que hace el Ministerio de Seguridad es para, de alguna manera, facilitar el crecimiento de la venta de drogas en la provincia de Catamarca”.