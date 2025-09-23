El diario The Wall Street Journal: “Si Milei quiere la ayuda de Estados Unidos, podría empezar por poner sobre la mesa la dolarización”

El contundente apoyo del gobierno de los Estados Unidos a la administración que encabeza Javier Milei fue decisiva para frenar ayer la volatilidad cambiaria que sacudía a la Argentina. Y el respaldo se ratificará hoy con el encuentro que mantendrán Donald Trump y el mandatario libertario en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

En ese contexto, el Consejo Editorial del diario The Wall Street Journal publicó un artículo titulado “Cómo puede ayudar Trump a Milei“, en el que plantea que que si Milei busca apoyo de Estados Unidos para minimizar el riesgo de default y mantener el acceso a los mercados de capital, “podría empezar por poner la dolarización sobre la mesa”.

“Los argentinos tienen miles de millones de dólares en colchones y latas de café, y un plan creíble de Milei para convertir el dólar en moneda de curso legal les permitiría poner esos billetes a trabajar en la economía argentina”, sugiere el artículo.

En palabras del influyente diario, esa sería una vía para restaurar la confianza y facilitar la salida de las crisis recurrentes que sufre el peso, porque permitiría que los miles de millones de divisas guardadas fuera del circuito bancario contribuyan plenamente al desarrollo económico local.

The Wall Street Journal señala además que los errores en la política monetaria comienzan a pasarle factura a la administración libertaria: “Durante más de un año mantuvo los controles de capital de la administración anterior, y el Banco Central utilizó un tipo de cambio deslizante por debajo de la inflación para apuntalar el peso”. Esta estrategia -sostiene-, generó una percepción de riqueza artificial: “Demasiados pesos persiguiendo muy pocos bienes a un tipo de cambio sobrevaluado hicieron que los argentinos se sintieran más ricos de lo que realmente son”.