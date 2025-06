El descargo de Ian Moche, el chico con autismo que fue foco de críticas del Gobierno de Milei

Ian Moche tiene 12 años y es conocido en redes sociales por darle voz a las personas con autismo, trastorno que él mismo atraviesa. En los últimos días, estuvo en el foco de la tormenta luego de sus declaraciones en un canal de streaming, donde junto a su madre denunciaron la insensibilidad del director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

Según dijo Marlene Spesso, la mamá de Ian, en Gelatina, en una reunión que mantuvieron en marzo de 2024, Spagnuolo le dijo que no era responsabilidad del Estado hacerse cargo de un joven con discapacidad.

“A mí lo que más me dolió de la reunión con Spagnuolo fue que me dijera: ’si vos tuviste un hijo con discapacidad, es un problema de la familia, no del Estado’”, indicó Marlene.

A lo que Ian agregó: “Que nos diga que los derechos adquiridos no son derechos adquiridos. A nosotros nos costó mucho poder lograr esos derechos”. Y sumó: “Él nos hizo un cuestionamiento, directamente, que fue: ’¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?’”.

Este momento del streaming tomó mucha repercusión en redes sociales, lo que llevó a que el director de la ANDIS fuera invitado al canal La Nación+, para ser entrevistado por Esteban Trebucq. “No les dije eso de ninguna manera. No existe el contexto en el que yo podría haber dicho una cosa así”, dijo Spagnuolo.

En el mismo canal, horas después, el periodista Paulino Rodrigues invitó a Ian Moche al piso para hablar sobre el tema. Allí, su mamá se refirió a las declaraciones del director de Discapacidad: “Es doloroso porque no vino a hablar sobre el reclamo de discapacidad, sino a desmentir lo que le dijo a un niño de 12 años”.

“Nosotros no buscamos ofender a Spagnuolo. Nosotros contamos una anécdota”, afirmó Moche, que intentó explicar su cruzada para denunciar la crisis que hay en el área de Discapacidad, pero se quebró al aire. “Me dijiste que no tenía que llorar, pero no puedo”, lamentó.

Este fin de semana, el joven influencer compartió un descargo en sus redes sociales para aclarar lo ocurrido. “Les quiero contar a los que estaban angustiados por una situación que fue bastante fea la verdad, ahora estoy bien”, habló con sus seguidores.

“Yo no quería llorar porque quería dar la nota, como siempre, pero no pude contener las lágrimas. Ahora estoy bien, fue algo difícil para mí pero lo importante es que lo pude superar”, agregó.

En otra publicación de Instagram, esta vez por escrito, desde la familia de Ian expresaron que “no nos parece profesional ni respetuoso que un periodista se encargue de difamar la palabra de un niño activista que aporta su granito de arena para hacer una sociedad más amigable”.

“Estamos transcurriendo un momento en donde lo primordial es hablar de la emergencia de discapacidad, los prestadores de salud, las pensiones y CUD que no se entregan”, denunciaron.

Ese mismo fin de semana, el presidente Javier Milei se hizo eco de las repercusiones que este cruce tuvo en redes sociales y compartió una publicación acusando al joven Moche de ser aliado del kirchnerismo.

Las acusaciones de Milei se basaron en encuentros que Moche mantuvo en años previos con dirigentes peronistas, como Cristina Kirchner y Sergio Massa. El comentario generó un fuerte repudio en redes hacia el Presidente por atacar a un menor de edad. Entre ellos, el dirigente social Juan Grabois se tomó el trabajo de compartir imágenes de Moche con otros dirigentes a lo largo de los años, como la diputada del PRO Maria Eugenia Vidal y Romina Nuñez, actual subdirectora Ejecutiva de la Agencia Nacional de Discapacidad.