El cuerpo hallado en Concordia fue decapitado y desmembrado: se investiga si pertenece al remisero desaparecido

Un cuerpo desmembrado fue encontrado en una zona rural de Estación Yeruá, en el departamento Concordia, en el marco de la intensa búsqueda de Martín Sebastián Palacios, el remisero desaparecido tras haber trasladado a Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, confirmó a Elonce que el cuerpo fue hallado en el “camino que une las localidades de Estación Yeruá (departamento Concordia) y General Campos (departamento San Salvador). El hallazgo se produjo en el marco de los rastrillajes que se realizaban en la zona”.

El hallazgo se produjo en un área próxima al recorrido que habría realizado el auto de Palacios, según las reconstrucciones efectuadas por la Policía de Entre Ríos mediante cámaras de seguridad instaladas entre San Salvador y Concordia. Las autoridades trabajan en el lugar para confirmar la identidad del cadáver, que presenta signos de extrema violencia.

“La policía que rastrillaba a pie, siente un olor fuerte y se encuentra una persona desmembrada. Falta su cabeza y sus extremidades superiores. El cuerpo estaba en una bolsa”, detalló Roncaglia a Elonce y agregó que “se está haciendo una investigación pericial”.

“Falta encontrar al chofer que no aparece y lamentablemente, se encuentra este cadáver. No podemos afirmar que se trate de Martín Palacios, pero tenemos evidencias por la zona y se van a hacer peritajes, el estudio del cuerpo y análisis de ADN”, afirmó el ministro y agregó que “de todas maneras, continúa la búsqueda, porque hasta que no se encuentren las otras extremidades en estos hechos”, sostuvo.

“Los fiscales se encuentran en el lugar y como se sabe, estuvimos trabajando el fin de semana con la Policía de Córdoba y se logró la detención de este hombre en Gualeguaychú. Es un hecho aberrante”, sostuvo Roncaglia.