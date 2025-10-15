El cuerpo encontrado en Entre Ríos era del remisero: el doble femicidio de Córdoba ya es un triple crimen

La Justicia confirmó que el cuerpo encontrado por la policía en la zona de Yerua, a unos 35 kilómetros de Concordia, corresponde a Martín Sebastián Palacios, el remisero que trasladó a Pablo Laurta el pasado miércoles. Según los investigadores, al cadáver le faltaban la cabeza y los brazos, lo que demoró su identificación.

“En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios”, había adelantado más temprano el ministro de Seguridad local, Néstor Roncaglia. El funcionario explicó que la Policía Científica trabajó en el cotejo de los tatuajes del torso para confirmar la identidad, dado que el cuerpo estaba incompleto.

Por su parte, Pablo Laurta fue interceptado en Gualeguaychú cuando se preparaba para cruzar a Uruguay con su hijo de 5 años. La captura se produjo tras un intenso seguimiento policial y el análisis de cámaras de seguridad, que permitieron reconstruir el recorrido del Toyota en el que se movía el sospechoso. El vehículo apareció incendiado, un dato clave para la investigación.

Investigando el vínculo entre Laurta y Palacios

Martín Sebastián Palacios había sido contactado por Laurta para trasladarlo desde Entre Ríos hasta Córdoba. Vecinos de la zona relataron que vieron al acusado bajarse solo del auto, rociarlo con nafta, prenderlo fuego y luego alejarse caminando por un campo privado.

Un video de cámara de seguridad de un comercio de Concordia mostró cómo Laurta llegó con un bolso en la mano y se acercó al auto de Palacios estacionado frente al local. En la secuencia, los investigadores notaron que Laurta y Palacios se saludaron con un beso, lo que plantea la sospecha de que se conocían de antemano. Este vínculo es investigado por la policía y la Justicia en estas horas para esclarecer posibles relaciones previas entre la víctima y el acusado.