El Congreso Nacional realizó un reconocimiento a César “Ancuero” Nieva, leyenda del fútbol catamarqueño

El histórico exfutbolista catamarqueño César “Ancuero” Nieva fue homenajeado este miércoles por la Cámara de Senadores de la Nación.

Nieva llegó al Congreso para recibir el diploma de honor Dr. René Favaloro al Deportista Solidario que entrega la Comisión de Deportes de la Cámara alta, por su labor en la escuela de fútbol que dirige, donde no sólo se brinda formación deportiva sino también contención social.

“Ancuero”, como popularmente se lo conoce, recibe este premio como un regalo anticipado de cumpleaños: el próximo 9 de octubre festejará 65 años de vida.

Nacido en el corazón del barrio Los Ejidos, conoce del trabajo y el sacrificio desde muy niño cuando ejerció como canillita, lustrabotas y valijero en la Terminal de Ómnibus.

Sus primeros pasos en el deporte fueron en el básquetbol, en el Club Hindú. Sin embargo, con el tiempo se volcó, acertadamente, al fútbol llegando a vestir las camisetas de su querido San Lorenzo de Alem, Sarmiento, Villa Cubas, San Martín de El Bañado, Juventud Unida, Vélez, Deportivo Aguilares, San Martin de Tucumán, entre otros.