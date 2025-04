El concejal Cabrera pide la renuncia de Susana Zenteno en Valle Viejo porque está “dinamitado” y hay “caos institucional”

Este viernes, Radio TV Valle Viejo entrevistó al concejal Gerónimo Cabrera sobre las resonantes denuncias contra un funcionario por abuso sexual y laboral, que se suma a la crisis que atraviesa el Departamento en casi todos los ámbitos.

-¿Cuál es su opinión, Cabrera

-Es lamentable lo que está pasando en el Departamento. Ya hace dos años una chica se hizo presente, la chica Cejas, planteó una denuncia también de acoso, creo que era director de Salud Sánchez. Bueno, esta es una más, una cuestión que me hace acordar la gestión del expresidente Alberto Fernández. Yo creo que la gestión municipal está complicada más allá que esto va a determinar la justicia. Pero la situación departamental entra por otro lado, el abandono total del tema del sistema de cloacas, que ayer presenté el proyecto. Necesitamos al secretario de Obras Públicas. Vemos el abandono, vemos todo dinamitado y hay un hartazgo. Hay un desgobierno y como vecino yo, Gerónimo Cabrera, le pido a la intendenta municipal que tendría que dar un paso al costado, que tendría que presentar la renuncia.

-¿Están dadas las condiciones?

-Están dadas por las cuestiones del abandono departamental, no se cumplen los servicios básicos, el sistema de cloacas es tremendo el abandono, el barrio 140 se está hundiendo, la Avenida Presidente Castillo se está hundiendo, no hay control del Ejecutivo, hay un desmanejo económico, no festejamos el cumpleaños del departamento Valle Viejo con funcionarios que tienen caja chica de 2 millones de pesos mensual y no se hizo ningún festejo. Tenemos 150 funcionarios en el Departamento que no funciona ninguno y hay una responsable que es la intendenta municipal, porque es la cabeza de toda esta gente. Que dé un paso al costado para que gente con ganas de trabajar por el Departamento tome las riendas porque el Departamento está abandonado.

-Se está hablando mucho sobre la baja de aquellas personas que tienen planes o becas o son precarizados. Ya el mes pasado fueron 70 y ahora se habla de 140 más. ¿Usted tiene conocimiento de eso?

-No, no tengo conocimiento del tema de las bajas, sí tengo un listado de unos boletines oficiales que enviaron del mes de septiembre a octubre, quedó lo de 2024. Voy a empezar a trabajar en ese tema y ver de garantizar y dar una seguridad laboral también. Tampoco el Ejecutivo Municipal está garantizando ni los sueldos de los empleados municipales. Un sueldo, disculpa la expresión, mísero, es una burla de 500 mil pesos es un sueldo de hambre. No tenemos gobernabilidad en el Departamento Valle Viejo, en ningún área y en ningún sector de todo el Departamento.

-Se habla de la posible intervención del municipio, ¿están dadas las condiciones?

-Hay planteamientos que los vecinos del Departamento, formalismo legales, hicieron una presentación que en su momento no la quisieron tratar porque supuestamente no cumplía con los requisitos que eran de 1.500 firmas de vecinos de Valle Viejo. No le quisieron dar tratamiento al pedido de los vecinos que es un proyecto que ingresó por un vecino en particular, no recuerdo el nombre, hace aproximadamente 16, 17 meses atrás.

-Ayer se aprobaba la presencia del Secretario de Obras Públicas del Municipio. ¡Hubo respuesta en relación a esto, si concurrirá o no al recinto?

-El pedido de la citación está aprobado por el tema de informe del Sistema de Cloacas, para que venga a plantear la situación, cuál es el plan de urbanización que tiene Valle Viejo, porque estamos dinamitando todo el Departamento y no empezamos por un barrio específico como puede ser el barrio INTA, perforemos, ponemos los caños troncales, compactemos asfaltado y cordones cunetas y seguimos avanzando en otro sector del Departamento, pero tenemos hundido el barrio 140 viviendas, Facundo Quiroga, barrio INTA, frente del Cine Teatro, ustedes se paran en el medio de la avenida, se está hundiendo, está sosteniendo el asfalto nada más, porque parece que es una capa importante de asfalto lo que está sosteniendo, el barrio Arturo Illia, Santa Rosa, todo el Departamento está dinamitado y por eso es el acompañamiento que estábamos solicitando a nuestros pares. El concejal oficialista no me acompañó, pero el concejal Cisterna y la concejal Morabito y el concejal Medina me acompañaron en este pedido. En estos momentos estoy en Santa Cruz, no se dan una idea lo que es el asfalto y los pozos que tenemos, no hay mantención.

-¡Ha llegado al estado de caos institucional el municipio?

-Exactamente, eso lo estoy planteando desde un primer momento, tenemos 150 funcionarios, quieren quedar 40, no funcionaron con 150, ahora plantean con 40, plantean una situación de que no tienen recursos económicos y tenemos un subsecretario de turismo con 2 millones de pesos de caja chica. Acá hay una inoperancia, un desgobierno municipal y por eso es lo que estoy solicitando con el dolor en el alma decirle, con la mano en el corazón, a la intendente municipal, si no tiene ganas de gobernar, si está cansada, que dé un paso al costado y presente la renuncia para que alguien con ganas de recuperar el Departamento, algún vecino lo haga, volver a tener la alegría que teníamos, que se cumplan los servicios básicos, la tranquilidad, la seguridad.