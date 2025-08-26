El “cometa diablo” contiene evidencia sólida de que estos astros trajeron agua a la Tierra

Un equipo de investigadores descubrió que el agua en el cometa 12P/Pons-Brooks es similar al agua de la Tierra. Los investigadores utilizaron datos de Alma (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) e IRTF (Infrared Telescope Facility) para analizar la proporción de deuterio e hidrógeno normal en el agua del cometa.

El cometa 12P/Pons-Brooks es un cometa tipo Halley con un período orbital de aproximadamente 71 años. Su estudio puede proporcionar valiosa información sobre la formación y evolución del sistema solar. Los investigadores creen que los cometas como este podrían haber sido fundamentales en la entrega de agua y moléculas esenciales para la vida a la Tierra primitiva.

Un estudio reciente publicado en la revista especializada Nature Astronomy reveló que el agua en el cometa 12P/Pons-Brooks, también conocido como el “cometa diablo”, es prácticamente indistinguible del agua encontrada en la Tierra.

El equipo descubrió que la relación D/H (deuterio/hidrógeno) en el agua del cometa es similar a la encontrada en los océanos terrestres, lo que sugiere que los cometas podrían haber jugado un papel importante en la entrega de agua a nuestro planeta. Este hallazgo es significativo porque mediciones previas de agua en cometas tipo Halley revelaron diferentes relaciones D/H, lo que ponía en duda la teoría de que los cometas pudieran haber traído agua a la Tierra.

El estudio también confirmó que los gases observados en el cometa provienen de los hielos congelados dentro del cuerpo sólido del núcleo, en lugar de formarse a partir de la química u otros procesos en la coma de gas. Esto proporciona una visión más precisa de la composición del cometa y su posible papel en la entrega de agua y moléculas esenciales para la vida a la Tierra.