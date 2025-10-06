El Club Banco de Catamarca en alerta por el intento de expropiación del concejal Iramaín al predio en Valle Viejo

El Club Banco está en alerta por el intento de expropiación en Valle Viejo. Domingo Quiroga, presidente de la Mutual Banco de Catamarca, denunció que el Concejo Deliberante de Valle Viejo, a través del concejal Franco Iramaín, presentó un proyecto para expropiar el predio de la institución en Pozo El Mistol.

Quiroga calificó la medida como un atropello y adelantó que ya se iniciaron acciones legales y administrativas para frenar la iniciativa que afectaría a 130 socios activos, y empleados de la Mutual.

El dirigente aclaró que el predio está en constante uso para actividades deportivas y sociales, y que la institución cumple con todas las normas exigidas.

Quiroga advirtió que la expropiación podría generar un precedente negativo para otras entidades privadas y pidió diálogo y prudencia a los ediles, resaltando que no existe justificación para intervenir en un espacio que funciona y presta servicios a la comunidad.

“El proyecto que presentó el señor concejal Iramain se sostiene en muy flojas consideraciones cuando hace el proyecto. Habla de abandono del predio. Totalmente falso. El predio no está abandonado de ninguna manera. No puedo desconocer que no está en las condiciones óptimas que debería estar, pero no está de ninguna manera abandonado. Tampoco escapamos al común de la situación del resto de las entidades. En Valle Viejo, salvo el club San Martín, que recibió ayuda expresa del gobierno, el resto está en iguales o peores condiciones que el nuestro”, consideró Quiroga.