El Club Banco de Catamarca en alerta por el intento de expropiación del concejal Iramaín al predio en Valle Viejo

El Club Banco está en alerta por el intento de expropiación en Valle Viejo. Domingo Quiroga, presidente de la Mutual Banco de Catamarca, denunció que el Concejo Deliberante de Valle Viejo, a través del concejal Franco Iramaín, presentó un proyecto para expropiar el predio de la institución en Pozo El Mistol.

Quiroga calificó la medida como un atropello y adelantó que ya se iniciaron acciones legales y administrativas para frenar la iniciativa que afectaría a 130 socios activos, y empleados de la Mutual.

El dirigente aclaró que el predio está en constante uso para actividades deportivas y sociales, y que la institución cumple con todas las normas exigidas.

Quiroga advirtió que la expropiación podría generar un precedente negativo para otras entidades privadas y pidió diálogo y prudencia a los ediles, resaltando que no existe justificación para intervenir en un espacio que funciona y presta servicios a la comunidad.

“El proyecto que presentó el señor concejal Iramain se sostiene en muy flojas consideraciones cuando hace el proyecto. Habla de abandono del predio. Totalmente falso. El predio no está abandonado de ninguna manera. No puedo desconocer que no está en las condiciones óptimas que debería estar, pero no está de ninguna manera abandonado. Tampoco escapamos al común de la situación del resto de las entidades. En Valle Viejo, salvo el club San Martín, que recibió ayuda expresa del gobierno, el resto está en iguales o peores condiciones que el nuestro”, consideró Quiroga.

    Catamarca: OSEP participó en una nueva reunión de COSSPRA junto a obras sociales de todo el país

    El director de OSEP formó parte de la Junta Ejecutiva del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales (COSSPRA), que sesionó en Mendoza. Durante el encuentro se charló sobre los avances en innovación digital, financiamiento y cooperación entre obras sociales provinciales. El director de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), Leopoldo Marchetti, participó…

    Siguen los casos de bullying en Catamarca: dos nenas de 12 años fueron hospitalizadas

    La violencia escolar se multiplica en Catamarca. En las últimas horas, dos menores de 12 años debieron ser trasladadas al hospital de Niños Perón, luego de sufrir agresiones en escuelas de la provincia. En la Capital, una alumna fue atacada por cinco compañeras, quienes le cortaron el cabello, le robaron la mochila y la acosaron…

    En medio del escándalo por la renuncia de Espert, Milei lanza su nuevo libro con un recital

    Javier Milei realizará hoy la presentación de su nuevo libro en el Movistar Arena, a las 18, con capacidad para 15 mil personas y acompañado de funcionarios del Gobierno. Según Noticias Argentinas, el mandatario subirá al escenario rodeado por los integrantes de Las Fuerzas del Cielo, protagonizará un breve recital y luego dará lugar a la…

    Catamarca: Grupo PIER visitará Antofagasta de la Sierra, El Peñón y Antofalla

    El Ministerio de Salud continúa trabajando conjuntamente con profesionales del Grupo PIER (Programa de Integración Educativa Regional) de la provincia de Buenos Aires para brindar asistencia a las comunidades más alejadas de los centros urbanos. En este sentido se llevará a cabo un operativo de salud los días 9 y 10 de octubre en los…

    Preocupación en Boca por la salud de Miguel Russo

    El mundo del fútbol argentino volvió a expresar su preocupación por el estado de salud de Miguel Ángel Russo, actual entrenador de Boca Juniors, quien fue reemplazado nuevamente por Claudio Úbeda en el partido ante Newell’s Old Boys, disputado el sábado en la Bombonera por la fecha 11 del Torneo Clausura. El experimentado DT, de 69 años, atraviesa un momento delicado como consecuencia…

    El informe de la Policía de Catamarca sobre el vuelco fatal de este lunes en Los Altos

    En la madrugada de hoy, a las 04:30, en la Ruta Nacional N° 64, a la altura del Club Hípico Don Facundo, de la localidad de Los Altos, Departamento Santa Rosa, se registró un siniestro vial fatal. Jorge Luis Ortiz (26), circulaba en un automóvil Chevrolet Corsa Classic, dominio IFA-178, de color gris, y por…

