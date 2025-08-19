El ciudadano chino acusado de abuso en la minera Zijin-Liex, se presentó ante la Justicia de Catamarca

El ciudadano de nacionalidad china Huang Sencai, sindicado por delitos de abuso sexual, se presentó hoy lunes en forma voluntaria ante la Justicia acompañado de un abogado particular. El hecho ocurrió en la minera Zijin-Liex, que explota el proyecto de litio Tres Quebradas (3Q) en el salar de Laguna Verde, a 4.300 metros sobre el nivel del mar, en Fiambalá, Tinogasta.

La Fiscal subrogante de la Quinta Circunscripción Judicial, Silvia Álvarez, espera el expediente que será remitido desde el Juzgado de Control de Garantías para fijar la fecha de audiencia de indagatoria.

La fiscalía había ordenado la detención inmediata del acusado y promovido su extradición a través de canales diplomáticos, dado que se encontraba en la provincia de Fujian, China. Asimismo, solicitó la captura internacional para evitar riesgos procesales y garantizar su comparecencia. Con la presentación voluntaria del imputado, dichas medidas quedaron sin efecto.