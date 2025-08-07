El chino acusado por abuso en una empresa minera de Catamarca, se fugó de la Argentina dos días después de la denuncia

Hace un mes, una empleada de limpieza de la empresa litífera Zijin-Liex, en Fiambalá, Tinogasta, denunció en sede judicial un hecho de violencia sexual. El denunciado es un empleado chino, con un cargo de mayor jerarquía. Entre las medidas impartidas por la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, se había enviado un oficio a Migraciones, desde donde se señaló que el ciudadano chino denunciado había salido del país el 9 de julio, con destino China.

La Justicia solicitó a la litífera los registros fílmicos y que informe los datos y modalidades de jornadas de trabajo de ambos involucrados. La empresa habría proporcionado datos para identificar al denunciado e informado que el trabajador chino fue desvinculado y que habría salido del país, para viajar a China y que regresaría al país en tres meses.

Se sospecha encubrimiento por parte de la empresa sobre el ultraje que habría sucedido el 30 de junio, mientras una empleada de limpieza realizaba sus funciones. La denunciante de inmediato habría dado aviso a las supervisoras, dos mujeres catamarqueñas y una mujer china.

Ante la falta de respuesta por parte de la empresa, el 7 de julio realizó la denuncia penal correspondiente. El informe de Migraciones indicó que el denunciado viajó el 9 de julio.