El catamarqueño Josué Agüero se impuso por puntos al mexicano Diego Alemán por el Gold Superpluma en Libia

En Libia, el boxeador catamarqueño se impuso por puntos ante el mexicano Diego Ortiz Alemán y se quedó con el cinturón. Josué “Máquina” Agüero (14-0 con 7 Ko) se coronó este viernes 8 como nuevo campeón Gold Superpluma AMB. En Bengazi (Libia), derrotó por puntos en diez asaltos y con fallo unánime, al mexicano Diego Alemán (20-4-1 con 14 Ko). Las tres tarjetas de los jurados coincidieron en 100-90 contundente. En el estadio Martyrs of Benina, Agüero (58,950 Kg) dominó de principio a fin a Alemán (58,500 Kg), en combate monótono donde el catamarqueño controló el centro del ring y desde allí conectó los mejores golpes.