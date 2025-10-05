Radio TV Valle Viejo
El catamarqueño Baltazar Noria se consagró campeón Latino Welter de boxeo

El catamarqueño Baltazar “Rey Mago” Noria (14-0, 9 KO) se consagró campeón latino mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al vencer por puntos en fallo unánime al bonaerense Lorenzo “Neno” Gerez (11-3-1, 6 KO).

La pelea, pactada a diez asaltos, se disputó en el Casino Buenos Aires, donde Noria mostró solidez técnica, precisión y temple para quedarse con una victoria clara en las tarjetas de los jueces.

Con este triunfo, el invicto catamarqueño suma su primer título profesional y da un paso importante en su carrera dentro del boxeo rentado.

