El catamarqueño Aníbal Moreno fue convocado por Scaloni a la Selección

El futbolista catamarqueño que actualmente milita en el club brasileño Palmeiras, fue convocado por el Lionel Scaloni para integrar la Selección Argentina de Fútbol.

Moreno, de 26 años, vuelve así a ser parte del seleccionado nacional, esta vez para los amistosos a disputarse en Estados Unidos.

Si bien la mayoría de los nombres son viejos conocidos, el entrenador sorprendió con las citaciones del arquero de Racing Facundo Cambeses, el defensor de River Lautaro Rivero y el mediocampista Aníbal Moreno. A ellos, entre las novedades, se suman los regresos de Enzo Fernández y Marco Senesi. Otra de las buenas noticias, en tanto, la trajo una nueva convocatoria para José López, la figura de Palmeiras.