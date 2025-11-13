El canciller Quirno destacó el acuerdo con Estados Unidos y habló de “privilegio y honor”

El canciller Pablo Quirno sostuvo este jueves que es un “privilegio y un honor” haber anunciado el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, al destacar que permitirá “aumentar las inversiones de en Argentina y reducir tarifas” para la industria.

“Es un privilegio y un honor anunciar que Argentina y los Estados Unidos han logrado hoy un Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión. El acuerdo crea las condiciones para aumentar las inversiones de Estados Unidos en Argentina e incluye reducción de tarifas para industrias claves aumentando el comercio bilateral entre ambos países”, expresó Quirno desde sus redes sociales.

Y le brindó un “especial reconocimiento a nuestros equipos de Cancillería, Ministerio de Economía y Ministerio de Desregulación que trabajaron constructiva y arduamente para lograr este objetivo durante meses y un agradecimiento al presidente Javier Milei por su constante apoyo y convicción para llegar a este acuerdo”.