El campo marcó récord de exportaciones y alcanzó el 60% del cupo con retenciones cero en apenas tres días

Las exportaciones del sector agropecuario alcanzaron un récord histórico en términos diarios ayer miércoles, en el marco de la quita temporal de retenciones de exportaciones de cereales y oleaginosas implementada por el Gobierno.

Según datos de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional (SAGYP), este miércoles las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de los agroexportadores alcanzaron un volumen de 11,4 millones de toneladas, por un valor de USD 4.100 millones.

El 80% de las ventas correspondió a soja, aceite de soja y subproductos de soja, mientras que del 20% restante se destacaron los envíos de trigo pan y aceite de girasol. Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el monto total casi duplica el récord anterior, que había sido el 31 de agosto de 2018, con 6 millones de toneladas.

Al anunciar la reducción transitoria a 0% de las retenciones, el Gobierno aclaró que la medida tendría vigencia hasta el 31 de octubre o hasta que se anoten ventas por USD 7.000 millones, lo que ocurra primero. Por lo tanto, el acumulado durante los tres días transcurridos esta primera semana sin retenciones equivale a casi el 60% de ese monto.

El Decreto 682/2025 establece la rebaja temporaria de derechos de exportación a granos y productos agroindustriales de los complejos soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo.

La BCR precisó que el lunes y martes se operaron en total 2,4 millones de toneladas (Mt), de las cuales 1,7 Mt se operaron el martes, alcanzando un récord histórico de volumen diario negociado de granos en Argentina. Del total de ventas, el 77% correspondió a soja.

El complejo sojero lidera el ranking de las DJVE declaradas, según datos de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional. La harina de soja es el producto que más se ha anotado hasta el momento, con 4,7 millones de toneladas por un valor de USD 1.359 millones. Lo siguen el poroto de soja, con 2,6 millones de toneladas, por un monto de USD 1.050 millones y el aceite de soja, con 905 mil toneladas, por un total de USD 935 millones.

Cuánto queda por vender de la campaña 2024/25



Según la entidad, se estima que el volumen de exportaciones para la campaña 2024/25 de los principales productos de los tres complejos (trigo, maíz, soja y sus derivados) alcanzará los 91,6 Mt. De estas, 63 Mt ya se habían vendido y registrado su respectiva Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) antes del 22 de septiembre.

En valor, la proyección de lo que resta vender alanzaría los USD 9.770 millones con el precio FOB de exportación del viernes 19 de septiembre del trigo, el maíz, y el poroto, la harina y el aceite. Del total, los productos del complejo soja contribuirían con USD 7.460 millones (75%), seguido por el maíz que resta anotar ventas al exterior por USD 2.196 millones (24%) y el trigo con USD 114 millones (1%). En este último caso es más acotado considerando que la campaña en curso finaliza en noviembre.