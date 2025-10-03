Radio TV Valle Viejo
El boxeo agregó otra medalla para Catamarca en los Juegos Evita 2025 de Mar del Plata

La boxeadora Melina Agüero se quedó con la Medalla de Bronce en el Boxeo Femenino de los Juegos Deportivos Nacionales Evita en Mar del Plata.

