El Bloque Generación del Cambio pide extender la moratoria para aliviar a familias y pequeños contribuyentes de Catamarca

El Bloque “Generación del Cambio” pide al Gobierno prorrogar la Moratoria Provincial para que los catamarqueños no pierdan el beneficio

El Bloque “Generación del Cambio” de la Cámara de Diputados de Catamarca presentó un proyecto para exigir que la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCA) prorrogue por 30 días la Moratoria Provincial (Ley N.º 5.901), que vence este 13 de septiembre.

Desde el bloque explicaron:

“Miles de catamarqueños todavía no pudieron adherirse a la moratoria. Si el Gobierno no la extiende, familias y pequeños contribuyentes van a quedar afuera y seguirán cargando con intereses y multas. No podemos permitirlo”.

La oposición recordó que la misma ley le da a ARCA la facultad de extender el plazo, pero hasta ahora el organismo no hizo nada:

“El Gobierno debe usar las herramientas que tiene para ayudar a la gente. Mientras aumentan impuestos y se crean cargos para privilegiados, los vecinos reciben más presión fiscal y menos facilidades”.

Con esta iniciativa, el Bloque “Generación del Cambio” integrado por Silvana Carrizo, Tiago Puente, Natalia Herrera y Mamerto Acuña, busca defender el bolsillo de los catamarqueños y garantizar que la moratoria siga siendo un alivio y no un nuevo castigo.

El proyecto también establece que se envíe una copia a las autoridades de ARCA para que actúen de inmediato.

“No pedimos nada extraordinario: pedimos que el Gobierno cumpla con su obligación y prorrogue un beneficio que votamos para ayudar a la gente”, remarcaron desde el bloque.