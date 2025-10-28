Radio TV Valle Viejo
El arquero del Inter atropelló y mató a un hombre en silla de ruedas

Un accidente conmocionó al fútbol italiano. El arquero español Josep Martínez del Inter de Milán atropelló a un hombre de 81 años que se desplazaba en una silla de ruedas eléctrica en Fenegrò, una localidad de la provincia de Como. El suceso, ocurrido cerca de las instalaciones de entrenamiento del club en Appiano Gentile, provocó la muerte inmediata de la víctima, mientras que el futbolista resultó ileso.

El incidente se produjo alrededor de las 9:30 de la mañana en la Via Bergamo, una autopista próxima al centro de operaciones del Neroazzurro. El portero de 27 años conducía su vehículo en dirección al entrenamiento cuando impactó contra el anciano, quien circulaba en su silla de ruedas eléctrica. Tras el choque, el guardameta prestó asistencia inmediata a la víctima.

Según informó el diario La Repubblica, en su edición de Milán, los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, movilizando ambulancias y un helicóptero médico para la persona accidentada. Sin embargo, los esfuerzos resultaron infructuosos, ya que el hombre falleció prácticamente en el acto debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Las autoridades italianas, en particular los Carabinieri, abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar posibles responsabilidades legales. Las primeras reconstrucciones apuntan a dos hipótesis: que la víctima pudo haber sufrido un malestar que lo llevó a invadir la calzada, o que un despiste provocó que cruzara al carril contrario, lo que desencadenó el fatal desenlace. Hasta el momento, no se han difundido detalles oficiales adicionales sobre la causa exacta del siniestro.

