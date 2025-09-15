El arquero de un pequeño pueblo de La Rioja jugará en un club mexicano de la United Premier Soccer League de Estados Unidos

El arquero juvenil Mateo Rivero Bustos, oriundo de El Portezuelo, departamento Juan Facundo Quiroga (La Rioja), fue formado en las inferiores del Club Atlético El Portezuelo y luego fichado por Chacarita Juniors, donde se consagró campeón con la quinta división de la Liga de Buenos Aires.

Mateo Rivero Bustos es oriundo de la localidad de Portezuelo, y desde pequeño se formó en la escuela de fútbol infantil Los Budis. Al poco tiempo y siendo menor de edad pasó por diferentes pruebas en Chacarita y con el apoyo y sacrificio de su familia hacieron que Mateo se encuentre luchando por su sueño.

En el club Chacarita Juniors y en poco tiempo logró ascender al equipo AFA de su categoría,

Ahora, tras un convenio entre el club argentino y el Altiplano Fútbol Club, de la localidad de Hidalgo (México), continuará su carrera en una liga de Estados Unidos con gran proyección.

Mateo se sumará a la UPSL Pro Premier, una liga vinculada a la United Premier Soccer League de Estados Unidos, que tiene filiales en México. Esta competencia se asemeja a un torneo Federal argentino, lo que marca un paso importante en su crecimiento futbolístico.

En Hidalgo compartirá plantel con jugadores de distintos países de Sudamérica —argentinos, colombianos y paraguayos— bajo la dirección de un entrenador uruguayo.

La familia del arquero destacó el esfuerzo que significa esta oportunidad:

“Chacarita lo envía con proyección, no por descarte. Ven en Mateo un proyecto con futuro y esta es una gran oportunidad para que siga creciendo”.

Actualmente, el juvenil entrena en Los Tigres mientras realiza los trámites de pasaporte y permiso de viaje, ya que aún es menor de edad. El próximo 20 de septiembre está previsto su viaje definitivo a México, donde se instalará para afrontar este nuevo desafío.