El anuncio de Lázaro Caballero antes de venir a Catamarca: “En el Poncho festejaremos nuestros 25 años con la música”

Después de un año de ausencia, el máximo exponente del folclore tradicional de Formosa, Lázaro Caballero, regresa a la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho para entregar su típico cantar a partir de un repertorio conformado por esas canciones que reflejan tan bien la identidad de su tierra.

Dueño de un estilo propio, el formoseño actuará en el Patio el martes 22 de julio y se prevé una jornada a puro chamamé y fiesta. “La verdad, fue hermoso enterarse que volvemos al Poncho. Mi familia se puso contenta y se emocionó con la noticia cuando se difundió, pero eso también genera una mayor responsabilidad para con el público de esta hermosa provincia”, expresó.

El cantor litoraleño recordó que su primera actuación en el Poncho se remonta al 2010, cuando integró una delegación artística de la provincia de Formosa. “Fue un momento inolvidable porque mi nombre comenzaba a sonar en esta región del país. No quedan dudas, también que en los últimos años, cuando despegó mi proyecto musical, este tan querido festival tuvo mucho que ver. Existe un cariño y un agradecimiento muy especial”, expresó.

“En esto de recorrer el país, uno termina extrañando mucho el pago, ese espacio que es mi lugarcito, mi estancia, mi familia. Ellos me acompañan siempre pero hay lugares a los que no pueden ir”, explicó sobre lo que entiende es su espacio seguro. Y precisamente es allí, en la seguridad del campo y las tradiciones, donde Caballero ancla para tomar inspiración para sus canciones: “El campo es el lugar donde me crié. Allí, aprendí todo. Fueron mis primeros pasos y donde nació el amor por lo nuestro, por la cultura, el sentir gaucho y la música”.

Su realidad musical lo muestra como un defensor de la música nativa, aquella que se origina en cada rincón del país y que busca mantenerse vigente. “Formamos parte de aquellos que portan la bandera de defender nuestra identidad musical, de ser fiel al folclore, a lo nuestro, a lo tradicional y autóctono. Soy muy defensor del canto y la poesía del hombre del campo… soy defensor de lo nuestro”, sostuvo.

Dentro de este contexto, Caballero asegura: “La música es todo. Desde que me levanto hasta que me acuesto le dedico todo el día. Es lo que amo, lo que aprendí a hacer desde muy pequeño y es mi vida”. Tanto es su amor y pasión por sus orígenes que hasta dio forma a un tema dedicado a su caballo: “Antes de la pandemia ya tenía la idea y después de unos meses pudimos grabarla. La canción se me ocurrió en conjunto con un amigo”.

El público que se dé cita en el Patio, ese martes 22 de julio, podrá disfrutar de un espectáculo cargado de buena música que invita a bailar. “La gente de Catamarca se va a encontrar con un show hermoso, lindo y festivalero. Vamos a estar festejando los 25 años de nuestra música y habrá chacarera y zambas, con el aporte de bailarines, coreografías armadas y con el acompañamiento de muchos amigos de Catamarca, entre ellos los changos de Carafea y otros que también van a estar compartiendo el escenario con nosotros”.

Los catamarqueños y aquellos visitantes que se den cita en las instalaciones del Predio Ferial Catamarca en esa jornada podrán disfrutar de un espectáculo que propone ser inolvidable. Con las canciones que propone Lázaro Caballero, esas que invitar a ser escuchadas, cantadas y, sobretodo, bien bailadas.