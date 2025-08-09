El aniversario de la Autonomía de Catamarca se celebrará en El Tolar

El gobernador Raúl Jalil continúa con su gestión cercana a los intendentes del interior de Catamarca, articulando obras y acciones para atender las necesidades de las distintas comunidades.

En este marco, mantuvo una reunión con el intendente de Puerta de Corral Quemado, Carlos Casimiro, del departamento Belén, donde abordaron diferentes requerimientos y confirmaron que el próximo 25 de agosto la celebración del 204° aniversario de la Autonomía de Catamarca se realizará en la localidad de El Tolar.

En la ocasión, también quedará inaugurado oficialmente el camino de El Tolar, una obra largamente demandada por los vecinos de la zona, que ya utilizan.

Tinogasta

El intendente de Tinogasta, Ernesto Andrada, también estuvo presente en la reunión para avanzar en el diálogo sobre obras claves en la cabecera departamental. Actualmente, se lleva adelante la obra de cloacas en la jurisdicción y ya iniciaron los trabajos de bacheo que forman parte del Plan de Asfaltado Provincial que ejecutan en conjunto Provincia y municipio. En ese sentido, el Gobernador tiene prevista una visita a Tinogasta el próximo jueves 14 de agosto, en ocasión del 312° aniversario de la ciudad.