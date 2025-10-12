El Alfajor de “chirimoya alegre” ganó em premio mayor en la 27ª Fiesta Nacional de ese producto

La 27ª Fiesta Nacional del Alfajor, celebrada este fin de semana en La Falda, Córdoba, coronó a una innovadora propuesta mendocina con el codiciado Alfajor de Oro. La marca Tub Vicio se alzó con el máximo galardón por su original alfajor de chirimoya alegre, una creación que cautivó al jurado entre las 470 variedades presentadas de todo el país.

El evento, que se ha consolidado como la fiesta más dulce de Argentina, congregó a más de 90 expositores y miles de visitantes en la Avenida Edén. La ceremonia de premiación, uno de los momentos más esperados, reconoció la creatividad y la calidad de los alfajores en diversas categorías.

Mendoza, la gran ganadora

La provincia de Mendoza fue la gran protagonista de la noche, no solo por el Oro, sino también por llevarse otros premios importantes. La marca Entre Dos obtuvo el galardón al Mejor Alfajor Libre de Gluten y también al Mejor Alfajor de Chocolate Blanco.

Los ganadores por categoría fueron: