El acto central en Catamarca por el Paso a la Inmortalidad del General San Martín será en Los Altos

El gobernador Raúl Jalil se reunió con el intendente de Los Altos, Raúl Barot, para analizar la ejecución y proyección de obras en la comuna, incluyendo la tercera etapa del Plan de Asfaltado, que beneficiará a los barrios San José, María Auxiliadora y Virgen del Valle.

En la oportunidad, se confirmó que el Gobernador asistirá a Los Altos el próximo domingo, donde se llevará a cabo el acto central y las actividades conmemorativas por el aniversario N°175 del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

También se abordaron otros proyectos en la jurisdicción, como la construcción del Salón de Usos Múltiples (SUM) en el Barrio Obrero y un Centro de Desarrollo Infantil en Los Altos.

Por último, el intendente Barot comentó cómo avanza la remodelación de dos plazas en Alijilán y la reconversión del alumbrado público en toda la jurisdicción de Los Altos, obras de vital importancia para la comunidad y que se esperan inaugurar en el corto plazo.