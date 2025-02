El abogado Muñoz y Pérez negó violencia contra su pareja: la policía había actuado advertida por dos niños de 8 y 9 años

Esta mañana de jueves se llevó a cabo la indagatoria al abogado Luis Muñoz y Pérez, detenido por cuatro hechos de violencia. La audiencia estuvo a cargo del fiscal de Instrucción N°4, Ricardo Córdoba Andreatta.

El abogado negó los hechos de violencia de género por los que está imputado, y denunció penalmente a policías de la comisaría Tercera por apremios, mientras que la defensa de Muñoz y Pérez pidió su liberación.

La imputación es por los delitos de “amenazas agravadas por el uso de arma” (primer hecho), “amenazas simples (segundo hecho), “lesiones leves agravadas por la relación de pareja (tercer hecho) y “daños simples” (cuarto hecho).

El caso

el abogado Luis Muñoz y Pérez fue detenido en el barrio La Gruta, en el Norte de la Capital de Catamarca, por haber agredido físicamente a su ex pareja.

Los hijos de la mujer golpeada, dos niños de 8 y 9 años, presenciaron el violento accionar del abogado y llegaron hasta una dependencia policial para alertar sobre la situación.

Según trascendió de fuentes policiales, el hombre había sido denunciado anteriormente por un hecho similar de violencia de género.

Antecedente

El 15 de septiembre del año pasado, Luis Muñoz y Pérez fue denunciado por una situación similar. La crónica periodística de ese momento en esta página de Radio TV Valle Viejo informaba que el hecho ocurría a pocas horas de que el abogado querellante en el juicio contra Elpidio Guaraz, pidiera a la prensa trabajar el debate con perspectiva de género y catalogó las declaraciones del ex intendente de “machista total”, al pedir que la Justicia investigue a su expareja que lo denunció.

La publicación de aquella fecha señalaba: “Paradójicamente, ahora se difundió que el propio abogado Muñoz y Pérez fue denunciado en la Unidad de Violencia de Género por amenazas en contexto de violencia de género. Su expareja y madre de su hija de dos años, lo acusó de haberle manifestado: “A vos te van a encontrar tirada en una zanja”. Según se desprende de la denuncia a la que tuvo acceso el diario La Unión Digital, la joven, por el temor que le infunde Muñoz y Pérez, su expareja, al que catalogó como una “persona peligrosa”, tiene activado en su teléfono celular el botón antipánico. La mujer contó que la relación entre ambos duró dos años y de la misma nació una niña. En tres oportunidades lo denunció por delitos de amenazas y también por no cumplir con el pago de la cuota alimentaria. En un párrafo de la presentación, contó que se separó del padre de su hija porque la amenazó y le dijo que el trámite por el pago de la cuota alimentaria que había iniciado en su contra, “no iba a avanzar porque él había pagado” (para que eso no ocurra), aclarando la denunciante que “no me dijo a quién”. En mayo de este año, retomaron la relación y con su hija fueron a vivir a su casa. Recordó la víctima que el 30 de mayo pasadas las 23.00 horas, Muñoz y Pérez entró a la habitación en donde ella estaba jugando con su hija, con un cuchillo tipo carnicero en la mano, y le dijo “ya voy a venir a jugar con ustedes”; esa situación la asustó tanto que “no pude dormir esa noche por miedo a que me hiciera algo”, según dijo la mujer. En la denuncia, ella aclaró que él nunca la golpeó, pero sí que le tenía temor. En la continuación de su relato, narró que la noche del 11 de junio, el abogado comenzó a insultarla y comenzaron una discusión. Entonces fue que le habría dicho “a vos te van a encontrar tirada en una zanja”, por lo que puso fin a la relación al día siguiente y se fue a la casa de su padre. En otra parte, la joven recordó que ya separados por segunda vez, Muñoz y Pérez, cuando fue a ver a su hija, le dijo que había pensado en “mandarle a quemar la casa -de su padre- donde vive”, y que “iba a buscar gente”, pero que no lo hizo porque su actual pareja de nombre Rosana “le dijo que no lo hiciera”. En la denuncia, la mujer le pidió a la justicia que le imponga al abogado, su expareja, medidas restrictivas ya que le tiene mucho temor”.