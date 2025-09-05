El abogado catamarqueño Augusto Filippín seguirá detenido por 10 días, y podría ser internado en Córdoba

Luego de la detención del abogado Augusto Filippín por quitarse la tobillera electrónica, considerada desobediencia judicial, el juez de Control de Garantías N°4, Marcelo Sago, confirmó la detención del abogado Augusto Filippín.

La audiencia, solicitada por la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, se llevó a cabo esta mañana de viernes.

Trascendió que Filippín podría ser trasladado a un centro de salud mental de la provincia de Córdoba. El 30 de agosto, fue arrestado en la esquina de Salta y Perú, luego de haber dejado en su vehículo una tobillera electrónica que tenía instalada por orden judicial. Con esta conducta incumplió la resolución que le impuso el uso del dispositivo dual bajo apercibimiento de revocatoria de la libertad. Por esta razón se le imputó el delito de “desobediencia judicial en calidad de autor”.

Filippín será juzgado por “abuso sexual con acceso carnal en calidad de partícipe necesario” por un hecho ocurrido en febrero de 2024 junto a Neri Sarmiento Balastegui, quien está imputado como “autor” del mismo delito y llegará a juicio en libertad. El abogado además, será juzgado por “encubrimiento agravado por ánimo de lucro en calidad de coautor” y “hurto simple”.