El 10 de agosto de 1962, nacía el Hombre Araña: a 63 años, presentaron el traje arácnido de la nueva peli

Desde su debut en los cómics el 10 de agosto de 1962, Spider-Man, el superhéroe arácnido creado por Stan Lee y Steve Ditko, se ha convertido en uno de los personajes más icónicos y adaptables del universo Marvel. Su historia, que combina poderes extraordinarios con las dificultades cotidianas de un adolescente, lo ha hecho único y universalmente identificable. La riqueza de su trama original y su versatilidad narrativa han permitido que Spider-Man sea constantemente reinventado, tanto en cómics como en el cine.

La historia de Spider-Man, creada por Stan Lee y Steve Ditko, comienza con Peter Parker, un joven estudiante que adquiere poderes sobrehumanos al ser mordido por una araña radiactiva . Estos poderes incluyen superfuerza, la capacidad de adherirse a las paredes y un “sentido arácnido” que le alerta del peligro. Además de combatir el crimen como Spider-Man, Peter lucha con problemas personales como la pérdida de sus tíos, sus estudios y sus relaciones amorosas.

El personaje ha evolucionado a través de diferentes historias y versiones, incluyendo conceptos como el multiverso que permite la existencia de múltiples Spider-Men. Por estos días, Tom Holland vuelve como Peter Parker y su alterego arácnido. ayer sábado, el actor reveló el nuevo traje que usará en Spider-Man: Brand New Day, la esperada cuarta entrega del superhéroe en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Tras un breve adelanto publicado el 1 de agosto —coincidiendo con el Día Nacional de Spider-Man—, Holland reapareció al día siguiente en un teaser extendido donde emerge de las sombras con el renovado vestuario.

“¿Estamos listos?“, pregunta Holland en el video, mientras deja ver los nuevos detalles del traje, que presenta tonos rojos y azules más brillantes, un logotipo de araña de mayor tamaño y un diseño general que remite directamente a los cómics clásicos del personaje.

La respuesta de los fans no se hizo esperar. Usuarios de Reddit calificaron el diseño como “fantástico” y “sensacional”. Otros señarlaron similitudes con el traje de The Amazing Spider-Man 2, mientras que otros destacaron el relieve en las telarañas. “Se siente como si Peter 1 hubiera sido influenciado por Peter 2 y Peter 3, y estoy totalmente a favor”, comentó otro internauta en referencia al encuentro de las tres versiones del héroe en la película previa.

Un emotivo reinicio para Peter Parker

Spider-Man: Brand New Day, que llegará a los cines el 31 de julio de 2026, será el primer regreso de Tom Holland como Peter Parker desde el éxito taquillero de Spider-Man: sin camino a casa (2021). En dicho filme compartió pantalla con los anteriores hombres araña de Sony: Tobey Maguire y Andrew Garfield. En esa película, la identidad de Peter fue revelada al mundo por Mysterio (Jake Gyllenhaal), lo que lo llevó a recurrir a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) para lanzar un hechizo que hiciera que todos olvidaran quién es Spider-Man.

Sin embargo, el conjuro salió mal y abrió portales a otros universos, lo que permitió la aparición de múltiples versiones del héroe y sus villanos. Al final, Peter tomó la dolorosa decisión de que Strange completara el hechizo, sacrificando su vínculo con MJ (Zendaya), su mejor amigo Ned (Jacob Batalon) y su vida anterior. También sufrió la trágica pérdida de su tía May (Marisa Tomei).

Inspirada en la historia homónima de los cómics, Brand New Day abordará un nuevo comienzo para el personaje, esta vez en total soledad. Aunque en los tebeos, Spidey hace una especie de pacto con Mephisto y toma una decisión drástica para resucitar a su tía, no está claro si la película seguirá exactamente esta línea.

Según Collider, esta entrega “es el capítulo más oscuro y personal de Peter Parker hasta la fecha”, presentando a “un héroe solitario, sin su red de apoyo, enfrentando una ciudad llena de amenazas sin ayuda”.

El filme propicia el retorno de Zendaya y Batalon, y además incorpora a nuevas figuras del MCU. Sadie Sink y Liza Colón-Zayas se suman en papeles aún no revelados, mientras que Mark Ruffalo vuelve como Bruce Banner / Hulk.

También se ha confirmado el regreso de Michael Mando como Scorpion, personaje que apareció brevemente en Spider-Man: Homecoming (2017), y la incorporación de Jon Bernthal como Frank Castle / The Punisher, en su primera aparición cinematográfica en el MCU. Charlie Cox también formará parte del reparto, retomando su papel como Daredevil.

Todo esto sugiere una historia cargada de acción, pero también de conflicto entre héroes.

Por otro lado, el inicio de rodaje del filme arrojó pistas sobre uno de los villanos en la historia. Se trataría de Mister Negative, cuya pandilla —los Inner Demons— fue vista en imágenes del set.

Aunque la historia se sitúa en Nueva York, el rodaje se realiza actualmente en Glasgow, Escocia, ciudad que ha sido transformada para simular la Gran Manzana.

Según The Standard UK, calles como Blythswood, Pitt, Wellington y Bothwell han sido modificadas con banderas estadounidenses, patrullas del NYPD, autobuses y carritos de comida callejera.

La filmación continuará en diversas zonas de la ciudad hasta el 15 de agosto. Esta producción marca el inicio de una nueva etapa para Peter Parker y para el MCU, en una película dirigida por Destin Daniel Cretton, quien estuvo a cargo de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos (2021).



