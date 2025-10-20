Ejecutaron a un hombre en Rosario: hay dos sospechosos aprehendidos

Un joven fue ejecutado a tiros en el Fonavi de Rouillón y bulevar Seguí en la tarde de este lunes. Según las primeras informaciones, los autores fueron dos hombres que se desplazaban a pie. El cuerpo de la víctima quedó cubierto con una sábana blanca en un patio abierto entre los monoblocks de Juan XXIII (ex Biedma) al 5700.

Luego del homicidio, la Policía aprehendió a dos posibles sospechosos y secuestró drogas en un departamento cercano a la escena del crimen.

El homicidio ocurrió en plena tarde, alrededor de las 16, en el complejo de viviendas de la zona oeste. La víctima aún no fue identificada oficialmente.

Información en Desarrollo…