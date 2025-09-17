Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Efecto Independiente: una banda canceló sus shows en Chile por amenazas anti argentinas

La banda tributo argentina Seattle Supersonics, reconocida por presentarse como “el homenaje número uno del mundo a Nirvana”, anunció que debió cancelar su gira por Chile debido a las fuertes y repetidas amenazas que sufrieron en redes sociales tanto los miembros del grupo como los productores locales del evento, vinculadas con los enfrentamientos que tuvieron lugar entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile.

A casi un mes de los enfrentamientos registrados en Avellaneda durante el cruce por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, el clima anti argentino que se vive en Chile está atravesando el ámbito deportivo y ahora se extiende a la cultura en general, con los ataques a un grupo de música que no tiene ninguna relación no solamente con Independiente sino con ningún tipo de expresión deportiva.

El conjunto tenía previsto presentarse en tres escenarios del país vecino —Quilpué, Talcahuano y Santiago— y la noticia había sido celebrada por los seguidores locales del grupo. Sin embargo, apenas seis días después de confirmarse la visita, la productora a cargo informó la suspensión de las presentaciones, en un principio bajo el argumento de “motivos de fuerza mayor”.

Con el paso de los días, fueron los propios músicos quienes ofrecieron más precisiones sobre la medida. En un comunicado publicado en sus redes sociales, señalaron que tanto ellos como miembros de la producción chilena habían sido víctimas de amenazas anónimas, incluidas advertencias de muerte y mensajes de boicot. Según explicaron, la situación se habría originado únicamente por su nacionalidad argentina y en relación a los disturbios entre las hinchadas de Independiente y la U. de Chile ocurridos en agosto.

“Recibimos amenazas anónimas tanto nosotros como parte de la producción local, amenazas de muerte y de boicoteo, por el solo motivo de ser argentinos. A propósito de los acontecimientos de violencia que se dieron en el estadio del Club Atlético Independiente entre la hinchada de la U de Chile y la hinchada local en el mes de agosto, los cuales repudiamos en todo sentido y claramente, no tenemos absolutamente nada que ver, por absurda que sea la aclaración”, indicaron los músicos.

La banda también detalló que miembros de la producción recibieron mensajes con fotografías y datos personales de familiares, lo que elevó la preocupación respecto de la seguridad. Frente a este panorama, concluyeron que no existían condiciones adecuadas para garantizar la integridad de los artistas ni del público asistente.

En el cierre de su declaración, Seattle Supersonics lamentó la suspensión de los conciertos y reafirmó su rechazo a cualquier manifestación violenta. “Ya ganaremos los buenos, esta vez ganaron los malos… repudiamos todo tipo de violencia. Aguante Nirvana”, escribieron.

  • Subsidios a clubes en Catamarca: reinscripción para acceder a tarifa diferencial

    Subsidios a clubes en Catamarca: reinscripción para acceder a tarifa diferencial

    El Gobierno nacional dispuso que los clubes deberán revalidar su inscripción para mantener la tarifa diferencial de luz y gas, en el marco de una reestructuración de los subsidios energéticos. EC SAPEM informó que con fecha 08/09/2025, y mediante disposición 4/2025 de la Subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético, se aprobaron los nuevos lineamientos y…

  • River recibe hoy miércoles a Palmeiras en una “final anticipada” por la Copa Libertadores

    River recibe hoy miércoles a Palmeiras en una “final anticipada” por la Copa Libertadores

    La Copa Libertadores 2025 entra en su etapa decisiva y este miércoles a las 21.30, River Plate se medirá con Palmeiras en el Estadio Monumental por la ida de los cuartos de final. El ganador de esta serie se cruzará en semifinales con el vencedor entre San Pablo y Liga de Quito. El equipo de Marcelo Gallardo llega en alza luego de vencer…

  • Efecto Independiente: una banda canceló sus shows en Chile por amenazas anti argentinas

    Efecto Independiente: una banda canceló sus shows en Chile por amenazas anti argentinas

    La banda tributo argentina Seattle Supersonics, reconocida por presentarse como “el homenaje número uno del mundo a Nirvana”, anunció que debió cancelar su gira por Chile debido a las fuertes y repetidas amenazas que sufrieron en redes sociales tanto los miembros del grupo como los productores locales del evento, vinculadas con los enfrentamientos que tuvieron lugar entre las hinchadas de Independiente y…

  • La Cámara de Diputados debatirá hoy miércoles los vetos al financiamiento de las universidades y del Garrahan

    La Cámara de Diputados debatirá hoy miércoles los vetos al financiamiento de las universidades y del Garrahan

    La Cámara de Diputados de la Nación se prepara para una jornada que se prevé de alta tensión política y social, en la que se debatirá el rechazo a los vetos presidenciales sobre universidades y salud pediátrica, en una sesión con final incierto. En simultáneo, la comunidad universitaria protagonizará una nueva Marcha Federal, a la…

  • Hoy miércoles por la Copa Argentina: Newell’s y Belgrano en un duelo prometedor en los cuartos de final

    Hoy miércoles por la Copa Argentina: Newell’s y Belgrano en un duelo prometedor en los cuartos de final

    De cara a uno de los partidos más importantes de su temporada, Newell’s y el técnico Cristian Fabbiani ajustan detalles para medirse este miércoles, a las 18, contra Belgrano de Córdoba por los cuartos de final de la Copa Argentina, en la ciudad de Villa Mercedes (San Luis). Luego del triunfo del viernes pasado ante Atlético Tucumán en…

  • Axel Kicillof se suma hoy a la Marcha Federal al Congreso

    Axel Kicillof se suma hoy a la Marcha Federal al Congreso

    El gobernador bonaerense Axel Kicillof se sumará esta mañana a la Marcha Federal Universitaria para rechazar los recortes presupuestarios del gobierno de Javier Milei a las casas de altos estudios y la salud pública. “Volvemos a las calles para decirle a Milei que la universidad pública es un orgullo de nuestro pueblo y no vamos a permitir que la…