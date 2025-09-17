Efecto Independiente: una banda canceló sus shows en Chile por amenazas anti argentinas

La banda tributo argentina Seattle Supersonics, reconocida por presentarse como “el homenaje número uno del mundo a Nirvana”, anunció que debió cancelar su gira por Chile debido a las fuertes y repetidas amenazas que sufrieron en redes sociales tanto los miembros del grupo como los productores locales del evento, vinculadas con los enfrentamientos que tuvieron lugar entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile.

A casi un mes de los enfrentamientos registrados en Avellaneda durante el cruce por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, el clima anti argentino que se vive en Chile está atravesando el ámbito deportivo y ahora se extiende a la cultura en general, con los ataques a un grupo de música que no tiene ninguna relación no solamente con Independiente sino con ningún tipo de expresión deportiva.

El conjunto tenía previsto presentarse en tres escenarios del país vecino —Quilpué, Talcahuano y Santiago— y la noticia había sido celebrada por los seguidores locales del grupo. Sin embargo, apenas seis días después de confirmarse la visita, la productora a cargo informó la suspensión de las presentaciones, en un principio bajo el argumento de “motivos de fuerza mayor”.

Con el paso de los días, fueron los propios músicos quienes ofrecieron más precisiones sobre la medida. En un comunicado publicado en sus redes sociales, señalaron que tanto ellos como miembros de la producción chilena habían sido víctimas de amenazas anónimas, incluidas advertencias de muerte y mensajes de boicot. Según explicaron, la situación se habría originado únicamente por su nacionalidad argentina y en relación a los disturbios entre las hinchadas de Independiente y la U. de Chile ocurridos en agosto.

“Recibimos amenazas anónimas tanto nosotros como parte de la producción local, amenazas de muerte y de boicoteo, por el solo motivo de ser argentinos. A propósito de los acontecimientos de violencia que se dieron en el estadio del Club Atlético Independiente entre la hinchada de la U de Chile y la hinchada local en el mes de agosto, los cuales repudiamos en todo sentido y claramente, no tenemos absolutamente nada que ver, por absurda que sea la aclaración”, indicaron los músicos.

La banda también detalló que miembros de la producción recibieron mensajes con fotografías y datos personales de familiares, lo que elevó la preocupación respecto de la seguridad. Frente a este panorama, concluyeron que no existían condiciones adecuadas para garantizar la integridad de los artistas ni del público asistente.

En el cierre de su declaración, Seattle Supersonics lamentó la suspensión de los conciertos y reafirmó su rechazo a cualquier manifestación violenta. “Ya ganaremos los buenos, esta vez ganaron los malos… repudiamos todo tipo de violencia. Aguante Nirvana”, escribieron.