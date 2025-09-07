Radio TV Valle Viejo
Efectivos policiales secuestraron más de un kilo de cogollos de marihuana y detienen a un joven

En la madrugada de hoy, mientras efectivos de la División Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, conjuntamente con sus pares de la Dirección Seguridad Vial, realizaban control vehicular e identificación de personas en el Puesto Caminero El Portezuelo, Departamento Valle Viejo, procedieron a controlar un colectivo de larga distancia proveniente de la Provincia de Jujuy con destino a Neuquén.

Tras controlar a los pasajeros del micro, encontraron entre los asientos un paquete compactado y la can “Laika”, adiestrada para detectar estupefacientes, realizó una marcación activa en el equipaje que pertenecería a un joven de 22 años de edad, oriundo de la Provincia de Tucumán.

Al realizar la apertura del envoltorio, frente a testigos civiles, los Policías observaron que contenía una sustancia herbácea, que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente arrojó como resultado que se tratarían de 1,042 Kg. de Cogollos de Marihuana, que quedó en calidad de secuestro.

Finalmente, el sujeto fue detenido y puesto a disposición del Juzgado Federal, desde donde se indicaron las medidas a seguir.

