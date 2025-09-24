Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

EEUU anunció un fuerte apoyo a la Argentina: U$S 20.000 millones vía swap para garantizar la “estabilización cambiaria”

El gobierno de Estados Unidos informó que negocia un swap por US$20.000 millones con el Banco Central, indicó este miércoles el secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent, a través de sus redes sociales, luego de la reunión bilateral entre el republicano y Javier Milei en Naciones Unidas en la que el mandatario norteamericano expresó un fuerte respaldo político a la Argentina.

“Ayer, con Trump conversamos extensamente junto al presidente Javier Milei y su equipo directivo en Nueva York. Como declaró Trump, estamos listos para hacer lo necesario para apoyar a Argentina y al pueblo argentino”, introdujo Bessent en su cuenta de X.

Luego, elogió la política económica de la administración libertaria. “Bajo la presidencia de Milei, la Argentina dio pasos importantes hacia la estabilización. Logró una impresionante consolidación fiscal y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el histórico retorno de Argentina a la prosperidad”, sostuvo el funcionario.

En ese contexto, indicó que el Tesoro “está listo para comprar bonos argentinos en dólares y lo hará según las condiciones lo exijan”. Y agregó: “También estamos preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, y mantuvimos conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo”.

Reveló entonces que se negocia con la administración mileísta una “línea swap de US$20.000 millones con el Banco Central (BCRA)”.

“Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva. Además, Estados Unidos está dispuesto a comprar deuda gubernamental secundaria o primaria y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas”, enumeró. En paralelo, Bessent aseguró que la Argentina “cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores, incluyendo a aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos”.

“He estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo. La administración de Trump mantiene un firme apoyo a los aliados de Estados Unidos, y el presidente ha otorgado a Milei un respaldo excepcional a un funcionario extranjero, demostrando su confianza en los planes económicos de su gobierno y la importancia estratégica geopolítica de la relación entre Estados Unidos y Argentina”, insistió el funcionario.

Finalmente, cerró: “Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas. Seguiré de cerca los acontecimientos y el Tesoro sigue plenamente preparado para hacer lo que sea necesario”.

  • Catamarca: Lavalle cuenta con un nuevo aparato y sala de Rayos X

    Catamarca: Lavalle cuenta con un nuevo aparato y sala de Rayos X

    El gobernador Raúl Jalil, junto a los ministros de Salud, Johana Carrizo; de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot; el intendente Mario Páez, y la senadora Lucía Corpacci, inauguraron hoy la nueva sala de Rayos X del Hospital “Dr. Eduardo Atavila Andrada” de Lavalle, departamento Santa Rosa. La misma lleva el nombre de “Luisa Fernanda…

  • Cumplió cinco años y pidió una fiesta con temática de Malvinas

    Cumplió cinco años y pidió una fiesta con temática de Malvinas

    Un nene cumplió cinco años y decidió celebrarlo con una temática muy especial: las Islas Malvinas. Su familia invitó a tres excombatientes para que le dieran una sorpresa y la reacción del pequeño emocionó. Ocurrió este fin de semana en Venado Tuerto, Santa Fe, aunque trascendió en las últimas horas, después de que su familia…

  • Catamarca: la OSEP informó que facilita trámites a afiliados voluntarios y amplía la cobertura de un medicamento de alto costo

    Catamarca: la OSEP informó que facilita trámites a afiliados voluntarios y amplía la cobertura de un medicamento de alto costo

    Se reducirán los trámites administrativos de reempadronamiento y se mejorará la accesibilidad a la gamma globulina, un medicamento de alto costo para pacientes con deficiencias inmunitarias. La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) avanzó en dos medidas que buscan simplificar las gestiones de reempadronamiento de afiliaciones voluntarias, como así también mejorar la cobertura de…

  • Aguas de Catamarca informa sobre trabajos de reparación en zona Sur y Oeste

    Aguas de Catamarca informa sobre trabajos de reparación en zona Sur y Oeste

    Aguas de Catamarca informó que operarios llevan adelante tareas de reparación y optimización de cañería en Avenida Francisco Latzina esquina Teodulfo Barrionuevo. Como consecuencia de estos trabajos, se registrará baja presión y falta de agua hasta horas de la tarde en los siguientes sectores: Zona Sur – Norte Rebombeo Vial y Cisterna La Ripiera: 50…

  • Chicas desaparecidas en La Matanza: confirmaron que los cuerpos hallados son de Morena, Lara y Brenda

    Chicas desaparecidas en La Matanza: confirmaron que los cuerpos hallados son de Morena, Lara y Brenda

    Los cuerpo hallados en el pozo séptico de una vivienda en Florencio Varela son de Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las chicas que estaban desaparecidas desde el viernes 19 de septiembre, confirmaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas. Ahora, la policía busca intensamente a un peruano líder…

  • Alertan por riesgo de incendios forestales para Catamarca y otras 11 provincias

    Alertan por riesgo de incendios forestales para Catamarca y otras 11 provincias

    El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) emitió una alerta por riesgo de incendios forestales que abarca a Catamarca, Córdoba, San Luis, La Rioja, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, San Juan, La Pampa y parte de la provincia de Buenos Aires. Además, se detectaron focos de riesgo extremo en sectores de Río Negro y Chubut. Según…

Anuncio
Anuncio