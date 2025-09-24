EEUU anunció un fuerte apoyo a la Argentina: U$S 20.000 millones vía swap para garantizar la “estabilización cambiaria”

El gobierno de Estados Unidos informó que negocia un swap por US$20.000 millones con el Banco Central, indicó este miércoles el secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent, a través de sus redes sociales, luego de la reunión bilateral entre el republicano y Javier Milei en Naciones Unidas en la que el mandatario norteamericano expresó un fuerte respaldo político a la Argentina.



“Ayer, con Trump conversamos extensamente junto al presidente Javier Milei y su equipo directivo en Nueva York. Como declaró Trump, estamos listos para hacer lo necesario para apoyar a Argentina y al pueblo argentino”, introdujo Bessent en su cuenta de X.

Luego, elogió la política económica de la administración libertaria. “Bajo la presidencia de Milei, la Argentina dio pasos importantes hacia la estabilización. Logró una impresionante consolidación fiscal y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el histórico retorno de Argentina a la prosperidad”, sostuvo el funcionario.

En ese contexto, indicó que el Tesoro “está listo para comprar bonos argentinos en dólares y lo hará según las condiciones lo exijan”. Y agregó: “También estamos preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, y mantuvimos conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo”.

Reveló entonces que se negocia con la administración mileísta una “línea swap de US$20.000 millones con el Banco Central (BCRA)”.

“Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva. Además, Estados Unidos está dispuesto a comprar deuda gubernamental secundaria o primaria y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas”, enumeró. En paralelo, Bessent aseguró que la Argentina “cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores, incluyendo a aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos”.

“He estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo. La administración de Trump mantiene un firme apoyo a los aliados de Estados Unidos, y el presidente ha otorgado a Milei un respaldo excepcional a un funcionario extranjero, demostrando su confianza en los planes económicos de su gobierno y la importancia estratégica geopolítica de la relación entre Estados Unidos y Argentina”, insistió el funcionario.

Finalmente, cerró: “Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas. Seguiré de cerca los acontecimientos y el Tesoro sigue plenamente preparado para hacer lo que sea necesario”.