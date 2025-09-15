Eduardo Kovalivker cerró al público su cuenta de Instagram y dejó de ostentar la vida fastuosa y su pasión por el erotismo que solía compartir

El escándalo de corrupción que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) generó una repercusión directa en la vida pública de Eduardo Kovalivker, el patriarca de los laboratorios Suizo Argentina. Tras la polémica, Kovalivker decidió privatizar su cuenta de Instagram, ocultando la “vida fastuosa y su pasión por el erotismo” que solía ostentar en sus redes sociales.

Hasta hace poco, el perfil de Kovalivker en Instagram (@eduardokovalivker) era un escaparate abierto a su estilo de vida y sus intereses personales, combinando su faceta como poeta con imágenes que reflejaban su gusto por el lujo y contenido explícitamente erótico. Según pudo saber Noticias Argentinas, el cambio a una cuenta privada, que ahora requiere una solicitud para acceder a sus 81 publicaciones y 2360 seguidores, sugiere un intento de resguardarse de la exposición pública en medio de la controversia.

De la ostentación a la privacidad: el impacto del escándalo ANDIS

La denuncia por corrupción en ANDIS, que cobró relevancia mediática, puso en el ojo de la tormenta a varios funcionarios y figuras cercanas al gobierno. Kovalivker, quien también ha sido asociado con el escándalo, parece haber optado por el hermetismo digital como respuesta a la creciente atención.

Las capturas de pantalla de su perfil muestran una descripción que lo identifica como “Poeta” y lo vincula a sus libros publicados (@hojasdelsur y @planetadelibrosar), así como a su tienda online. Sin embargo, la decisión de privatizar el contenido marca un antes y un después en su presencia en línea, pasando de una abierta exhibición de su vida a una actitud más reservada.