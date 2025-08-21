Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista: “Una emboscada”

Este jueves por la mañana, Eduardo Feinmann fue agredido en la puerta de Radio Mitre por Marcelo Peretta, quien es candidato a diputado y secretario del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos.

En las imágenes que se viralizaron en redes sociales, se puede ver como Peretta arremete contra el periodista cuando intentaba ingresar a su camioneta, mientras una mujer policía intenta frenar el conflicto.

“Fui agredido por este violento, estos personajes típicos del sindicalismo apretador, extorsionador y violento que tiene sumida a la República Argentina desde hace añares”, dijo el periodista en diálogo con Nuestra Mañana (Radio Mitre), el ciclo radial que conduce Marcelo Bonelli.

“Él empuja a la policía y me pega una patada en la cintura, después patea mi auto y lo abolla. Esto es parte de este sindicalismo violento y retrógrado que los argentinos no queremos más”, sumó, molesto.

“Salí de la radio y de repente veo a Marcelo Peretta que viene caminando rápidamente hacia mí. Me dice que está su hijo, y el hijo filmando a su padre, qué vergüenza”, contó el conductor de A24.

Y agregó, indignado por el episodio que vivió: “Y con otro hombre del sindicato, que también me estaba esperando en la puerta, de buzo celeste, que también terminó filmándome y siendo cómplice de Peretta. Vinieron de a tres a apretarme, fue una emboscada”.

“Me reprochaba por cosas y comentarios que yo había hecho sobre él. Este ser nefasto se presentó como candidato en la Ciudad de Buenos Aires para ser legislador, pero no entró. Y ahora había armado una lista con Jorgito Porcel, que termina renunciando”, destacó Eduardo.

Entonces, recordó el pasado del sindicalista: “Este tipo se hizo conocido en el programa de Mauro Viale, que lo llevaba como si fuera el gran sindicalista de la República Argentina. Un tipo que tenía una colecta y que, en ese momento, defendía a Alberto Fernández. Y en el 2021 se transformó en PRO, no sé si sigue respondiendo a Patricia Bullrich”.

Feinmann, tras el violento episodio, aseguró que hizo la denuncia en la comisaría correspondiente para seguir el tema en la Justicia.

“Obviamente la denuncia ya está hecha, mañana voy a ampliarla y la voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Tipos como estos tienen que estar presos”, sentenció, firme, el periodista.

Y concluyó asegurando que no sufrió ninguna consecuencia tras la agresión: “Yo estoy bien, sin ningún problema. No me duele ni el cuerpo ni el daño a mi auto. Yo voy a hacer una denuncia por lesiones y daños, y voy a ir a fondo hasta que este tipo vaya preso. Aunque no creo porque tiene una protección política importante. También tiene varios temas de corrupción en el sindicato pesados. El tipo además es político y se presenta a elecciones”.

Marcelo Peretta y su motivo para ir a buscar a Eduardo Feinmann a la puerta de Radio Mitre

Un rato después de que se viralizaran las imágenes de Marcelo Peretta yendo a buscar a Eduardo Feinmann a la puerta de Radio Mitre, el dirigente sindical publicó el video que filmó su propio hijo sobre el confuso episodio en el que según él, sólo le pedía explicaciones al periodista sobre algo que dijo al aire de su programa.

“Quiero que me digas por qué soy un garca. ¿Qué tenés conmigo? Ocupás tu programa, que escucha todo el mundo, para bardearme todos los días y jamás me entrevistaste. Nunca intercambié una opinión con vos”, se lo escuchó decir a Peretta en la filmación.

“No vengo a amenazarte, vine a pedir explicaciones. Si sos un verdadero periodista, hablá conmigo, no operes con consultores. Usás el micrófono para ensuciar y ni siquiera me das derecho a réplica”, continuó.

“Pedí disculpas, sinvergüenza. Me bardeás por los medios y cuando vengo a buscarte, te escapás”, concluyó, de manera vehemente.