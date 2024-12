Echaron a Longobardi de Radio Rivadavia y dice que fue por sus críticas al gobierno de Milei

Marcelo Longobardi fue desvinculado ayer miércoles de Radio Rivadavia, donde conducía Esta Mañana, en el horario fuerte del inicio del día. El periodista adujo haber recibido una carta documento y sostuvo que lo “echaron” con excusas de audiencia y por no cumplir con las condiciones de presencialidad en el estudio. Pero denunció el despido por un trasfondo político y por un posicionamiento del medio con respecto al gobierno de Javier Milei.

“A Longobardi lo apreciamos mucho. La rescisión de su contrato responde pura y exclusivamente a cuestiones contractuales y artísticas”, le dijo al diario Clarín el director de Rivadavia, Jonatan Andreani, encarnando la voz del grupo Alpha Media, propietario de la radio.

El directivo de Rivadavia enumeró las razones del medio para rescindir el contrato con su figura matinal al sostener que Longobardi “no cumple con la presencialidad en los estudios de Rivadavia. Hace el programa desde Miami y las pocas veces que estaba en Argentina salía de Nordelta. La desconexión con la mesa es tremenda”, sostuvo Andreani.

En ese sentido, la autoridad de la radio consignó que también la periodista Maite Peñoñori, su columnista de espectáculos, fue desvinculada por las mismas razones, ya que salía al aire desde Miami.

Desde la radio remarcaron, en cambio, que el resto del equipo que acompañaba a Longobardi en su programa seguirá en Rivadavia. Son Romina Aldana (locutora), José Carbajal (Deportes), Claudio Zin (Salud), Willy Kohan (Economía) e Ignacio Ortelli (Política). “Todos tendrán lugar en la radio”, sostuvo Andreani.

El periodista venía denunciando los insultos que recibió del presidente Milei como de sus seguidores en redes. Ese punto, de hecho, lo llevó a protagonizar un incómodo momento con su compañero de grilla, Jonatan Viale, cuando le pidió que se solidarizara con él. Longobardi no se sintió contenido por la radio ni respaldado por su colega y suspendió el pase entre programas desde entonces.

No era la primera vez que lo intentaba y sólo lo había continuado a pedido de la radio. Pero para Longobardi fue crucial que no hubiera un respaldo cuando fue entrevistado el Gordo Dan sin mención sobre las descalificaciones que le propinaron en el acto de lanzamiento de Las Fuerzas del Cielo. Sintió que aquello superó los límites de la “vulgaridad”.

No obstante, cree Longobardi que el detonante de su despido fue una entrevista con Hugo Alconada Mon, periodista del diario La Nación, de este lunes, previa a la publicación de una investigación sobre un funcionario de Milei.

Andreani, en voz de la emisora, insiste con cuestiones artísticas. “Necesitamos hacer un streaming por YouTube potente y fuerte y no podemos lograrlo si Longobardi no puede garantizar estar en nuestros estudios. El producto pierde mucha solidez cuando el periodista analiza la realidad argentina desde Miami. Eso, sumado a que no superó las expectativas en términos de audiencia, ubicándose siempre entre el tercer y cuarto puesto”, apunta el directo de Alpha Media, en un tono de chicanas que desnudan a las claras una relación rota entre el conductor y la radio.

Desde Estados Unidos, para el periodista las razones de su desvinculación no pasan por la presencialidad o la audiencia. Denuncia presiones del Gobierno y de la radio.

“Me vienen presionando de diversas maneras y encontraron (desde Rivadavia) la excusa de la presencialidad, lo que no tiene relevancia en el siglo XXI. Yo tengo equipos mejores a los del estudio, lo hice dos años y me lo permitieron alegremente. Eso no está en el contrato pero hay muchos chats que lo avalan. Nelson (Castro) sale en la misma radio desde de los estudios de Telenoche y (Jorge) Lanata lo hizo durante años en Mitre. Es un argumento ridículo”, contrasta Longobardi.

Tampoco cree que sea cuestión de mediciones. “Lo de la audiencia es mentira. Mi promedio es mayor al de la radio. Le gano a la radio. Yo estoy tercero en mi horario y la radio está cuarta. Tampoco es un argumento”, desacredita.

“No me sorprende, lo veía venir”, dice uno de los conductores más exitosos de la AM. “Me mandaron una carta documento y me echaron. Mis abogados ya respondieron y mañana (por este jueves) voy a intentar hacer mi programa y me lo van a impedir, obvio. Haremos juicio”, revela.

Para Longobardi, desde la empresa “no tienen argumento legal” para hacer lo que interpreta como “una transacción con el Gobierno”. No los revela, pero da a entender que guarda los mensajes que le llegaron de la cúpula del poder político por él al empresario Marcelo Fígoli, dueño del multimedio.

El conductor sostiene que es “imposible” desanudar su salida a la postura del Presidente para con él. “Milei tiene un problema conmigo. Carlos Pagni escribió que está obsesionado conmigo. Es porque yo no debiera ser tan crítico y yo fui irreductible ante su deslizamiento a una autocracia. Desconoce la libertad de expresión, la institucionalidad, a lo Bukele. Y que yo lo critique, eso no lo tolera”, analiza el periodista que cree que la radio tendrá para el que era su horario una cara más amigable para el poder político actual.

