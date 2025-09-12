Radio TV Valle Viejo
Dusso está bien de salud, en China: encabezó reunión con el vicegobernador de Fujian para fortalecer lazos

En la ciudad de Xiamen, el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, mantuvo un encuentro institucional con el vicegobernador del Gobierno Popular de la Provincia de Fujian, Wei Xiaokui, con el objetivo de profundizar los vínculos de cooperación y desarrollo entre ambas regiones.

Dusso estuvo acompañado por la diputada nacional Fernanda Ávila; el ministro de Minería, Marcelo Murúa; la secretaria de Desarrollo Minero, Teresita Regalado; la secretaria de la Autoridad Minera, Mirian Arévalo; y la directora de Gabinete del Ministerio de Minería, Roxana Morales.

En el encuentro, el vicegobernador Xiaokui presentó un panorama general de Fujian, resaltando sus capacidades manufactureras y comerciales, y subrayó la histórica relación de intercambio con Argentina. Destacó que cerca del 80% de los ciudadanos chinos que residen en el país provienen de esta provincia, lo que refuerza los lazos culturales y migratorios entre ambas regiones.

A su turno, Dusso realizó una exposición sobre el desarrollo de Catamarca, poniendo el acento en la actividad minera y en proyectos compartidos como el de la empresa Zijin Mining. Asimismo, manifestó la necesidad de fortalecer los vínculos con Fujian y con China en su conjunto, entendiendo que la cooperación es clave para acompañar el crecimiento sostenido de la economía china y generar nuevas oportunidades de desarrollo en Catamarca.

Aclaración sobre la salud del vicegobernador

Se informa que el vicegobernador Rubén Dusso se encuentra en buenas condiciones de salud. En el marco de la agenda recibió atención médica por un chequeo, pero nada que revista gravedad para su salud. En las próximas horas, junto a la comitiva que lo acompaña, continuará con la agenda prevista en el país asiático.

