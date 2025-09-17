Dusso en China: se reunió con el embajador argentino y directivos de Zijin

En su reciente visita a China, el vicegobernador Rubén Dusso se reunió junto al embajador argentino en China, Marcelo Suárez Salvia, en un encuentro que incluyó la presencia de directivos de la empresa Zijin, entre los que se incluyó en un momento determinado el propio presidente de la firma asiática, Sr. Chen Jinghe.

La ocasión resultó oportuna para conversar acerca de las inversiones que la empresa se encuentra realizando en Catamarca, habiendo inaugurado recientemente la nueva planta donde se producirán 20.000 toneladas de carbonato de litio al año.

La Inauguración de esta Planta de Procesos de la empresa Zijin, en su 1ra Etapa, anunciada hace apenas días es una obra productiva llevada adelante en tiempo récord con la que Fiambalá se destaca en el mapa de la minería argentina. Junto al inicio de esta instancia productiva, se puso en marcha además el punto de partida para las Etapas 2 y 3.

La oportunidad también resultó propicia para continuar un diálogo acerca de las potencialidades de la provincia de cara a futuras inversiones.

“Se trata de trabajar conjuntamente para lograr más y mejor empleo privado, mayor avance de la tecnología, del desarrollo sustentable, del valor agregado local, intercambios formativos y la integración logística que permitirá un salto histórico en la matriz productiva de Catamarca y la región”, expresó al respecto el vicegobernador catamarqueño.