Dusso en China: dialogó con empresarios asiáticos por inversiones en el proyecto del Corredor Bioceánico

Continuando su misión en China, el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, junto la comitiva catamarqueña se reunió junto a autoridades de la empresa C&D, el conglomerado empresarial más importante de la ciudad de Xiamen, con impacto a nivel global, en un encuentro encabezado por su gerente General, Sr. Cheng Don y el subgerente General de la División Agrícola del grupo, Sr. Percy Sheh, y en el cual participó también el embajador argentino en China, Marcelo Suárez Salvia.

En este marco, y tomando en cuenta el impulso del proyecto del Corredor Bioceánico Ferroviario por el Paso de San Francisco, la reunión fue propicia para iniciar un diálogo en torno a las posibilidades de participación de la empresa china en las inversiones en materia de logística e infraestructura de transporte que el proyecto bioceánico requiere. Vale recordar que el proyecto del Corredor por San Francisco busca la salida exportadora más competitiva para todo el centro y norte argentino por el océano Pacífico (puertos chilenos), y que se trata de una iniciativa históricamente postergada que el vicegobernador catamarqueño está impulsando desde el inicio de su mandato.

Además en el encuentro se dialogó sobre las posibilidades de inversión y de intercambio comercial con nuestra provincia.


Sobre la empresa Xiamen C&D

Es un grupo empresarial diversificado propiedad del Municipio de Xiamen. Fundado en 1980, cuenta con 60.000 empleados y operaciones en más de 170 países y regiones. Las líneas de negocio principales son operaciones de logística y cadena de suministros, desarrollos inmobiliarios, turismo, salud e inversiones en industrias emergentes. Sus ingresos principales (del orden de los 7,64 trillones de yuanes en 2023) provienen de la línea vinculada a cadena de suministros, con operaciones en los sectores metalífero, agrícola, automotriz, energía, papel y bienes de consumo.

En el marco de la Feria CIFIT de 2024, directivos de C&D Agri mantuvieron un encuentro con el representante de la Agencia de Promoción de Inversiones de la Provincia de Córdoba, a solicitud de la parte china, a fin de explorar maneras de aumentar el intercambio comercial de productos agrícolas. C&D Agri importa cada año 35 millones de toneladas de productos del agro, ubicándose de forma consistente entre los primeros tres importadores de China en maíz, sorgo, cebada y girasol.

En este sentido, los esfuerzos del vicegobernador Dusso sugieren la posibilidad de concretar a través de la inversión en el Corredor Ferroviario, un esquema de logística e infraestructura de transporte que revolucionará desde el volumen y la competitividad a la producción agropecuaria de todas las provincias del norte y centro del país incluyendo al sur brasilero.

