Duros detalles de las fotos más polémicas de la historia: una nena desnutrida, un buitre y un suicidio

Desbaratemos de entrada el mito: Kevin Carter no se mató por no poder soportar el peso, la carga moral, de esa foto, la que lo consagró, la que ganó el Pulitzer, la del chico sudanés desnutrido y el buitre que lo escolta.

El 27 de julio de 1994, poco más de tres meses después de ganar el máximo premio al que puede aspirar alguien en su profesión, el Premio Pulitzer, Kevin Carter -que hoy hubiera cumplido 65 años-, fotógrafo sudafricano, fue a Johannesburgo, su ciudad natal. Se acercó hasta un río, en cuya orilla pasó jugando gran parte de su infancia. Se bañó en sus aguas, fumó algunos cigarrillos y después abrió el baúl del auto. Sacó una manguera, la conectó al caño de escape, la introdujo en el receptáculo y se sentó tras el volante. Se puso el walkman en sus orejas y apretó play al cassette de su grupo favorito. Comprobó que las ventanillas estuvieran cerradas y prendió el motor. Encontraron su cuerpo varias horas después. En el asiento del conductor había dejado una carta sin destinatario aunque se supone que le estaba hablando a su padre, a su hija de seis años, a sus amigos, a alguna expareja: “Deprimido… sin teléfono… dinero para el alquiler… dinero para mantener a la niña… dinero para las deudas… ¡¡¡dinero!!! . . . Me persiguen los vívidos recuerdos de matanzas y cuerpos, de ira y dolor… de niños hambrientos o heridos, de hombres locos de gatillo fácil, con frecuencia policía, o ejecutores. Me voy a reunirme con Ken, si soy afortunado”.La historia de la foto del nene, el buitre y la violencia en todas sus formas

El 26 de marzo de 1993, el New York Times publicó en su página 3 un artículo sobre la crisis en Sudán. El país africano atravesado por una cruenta guerra civil y una hambruna devastadora, debió abrir sus fronteras a la ayuda humanitaria en virtud de la presión internacional. La editora de fotografía del NYT buscó una imagen para ilustrar la nota. Ni el archivo ni el material de agencias la conformaron. Habló con la oficina del diario en África y del otro lado del teléfono le dijeron que tenían la foto ideal para ella. Apenas vio la imagen, la editora de fotografía pidió rediagramar la página. La foto debía ocupar el doble del espacio que le habían reservado. Era estremecedora e inquietante. Única.

El título fue The Struggling Girl, la chica que lucha. Se ve a una niña (eso es lo que se suponía en el momento de la publicación) de Sudán, con los brazos y las piernas muy delgadas, las costillas tatuadas en el tórax mínimo, casi transparente, los signos evidentes de la desnutrición. Su piel negra no brilla, parece apagarse. Está plegada sobre sí misma, exánime, con la frente apoyada en el suelo arenoso. Detrás, un cuervo quieto, expectante y al acecho, como si pensara que su llegada había sido oportuna, sólo algo prematura.

El epígrafe consignaba: Una pequeña niña, débil por el hambre, colapsa en el camino a un centro de alimentación en Ayod. Cerca, un buitre espera.

La foto generó gran revuelo. Tanto, que una semana después, el 30 de marzo, debido a la enorme cantidad de cartas que llegaron a la redacción el NYT debió publicar una pequeña nota aclaratoria: “Una foto en el artículo del viernes pasado sobre Sudán mostraba a una pequeña de ese país que había colapsado del hambre camino a un centro de alimentación en Ayod. Detrás un cuervo acechaba. Muchos lectores preguntaron sobre el destino de la niña. El fotógrafo reporta que ella logró recuperarse para reanudar su camino. El cuervo fue espantado. No se sabe si ella logró alcanzar el centro de alimentación”.

La inquietud de los lectores del diario fue la primera alerta. Los cuestionamientos éticos no tardaron en llegar. Tampoco los reconocimientos. La imagen describía una realidad: atroz e insoportable. En medio de esas discusiones y ponderaciones muchos tomaron nota del nombre del fotógrafo: Kevin Carter.

Carter integraba un colectivo al que otros periodistas habían llamado el Bang Bang Club (al principio los bautizaron: Paparazzi Bang Bang, pero a ellos les parecía que de esa manera se frivolizaba su tarea). Eran tres sudafricanos y un portugués que vivía en Sudáfrica desde que tenía 9 años. Kevin Carter, Gerg Marinovich, Ken Oosterbroek y Joao Silva.

Su especialidad era el registro crudo, sin maquillaje, de los conflictos raciales sudafricanos. Estaban siempre cerca de la acción. Sus imágenes son descarnadas, muy reales: ocho ojos veraces que no se cierran ante la violencia. Ellos contaban que tenían una ventaja. El color de su piel. Al ver que eran blancos la policía no los perseguía, no sospechaba a priori de ellos en el campo de batalla y eso les permitía acercarse a lugares que a otros, en especial a los fotógrafos de raza negra, les estaban vedados.

Solían trabajar de a pares, no iban solos a las zonas de conflicto. En 1991 Marinovich ganó el Pulitzer por su foto en la que miembros del African National Congress asesinan prendiendo fuego a un zulú al que consideraban espía.

En 1993 Joao Silva invitó a Carter a un viaje a Sudán. Había dos lugares para fotógrafos en una misión de las Naciones Unidas a lo que se llamaba El Triángulo del Hambre: la zona del sur de Sudán que conformaban Kongor, Ayod y Waat en la que la situación humanitaria era desesperante. Se combinaban las necesidades más básicas insatisfechas, hambruna y guerra civil. El gobierno sudanés no quería que nadie ingresara para que las denuncias internacionales no se propalaran por todo el planeta

Carter gastó sus ahorros para pagar el pasaje. Aceptó de inmediato porque quería salir de Sudáfrica por un tiempo, alejarse de los problemas y fantasmas personales y, también, porque sacar fotos de otros lugares, otros conflictos, podía ampliar sus horizontes como freelancer internacional.

Unas horas después de iniciada la travesía pareció que debía suspenderse. El avión hizo escala en Nairobi porque los conflictos habían aumentado en Sudán y era peligroso aterrizar allí. Unas horas después recibieron la autorización para continuar. El primer destino fue Ayod. Apenas aterrizó el avión, las madres desesperadas y los niños corrieron a recibir la comida. Los voluntarios debieron antes pedirles orden. En Ayod el 40% de los menores de 5 años estaban desnutridos y por día morían entre 10 y 15 adultos a causa del hambre.

Joao Silva siguió el rastro de los guerrilleros rebeldes, le interesaba contactar con ellos. Carter sacaba fotos del paisaje desolador. De los que se acercaban a buscar comida, de los desfallecientes, de los muertos.

En un momento se encontró con lo que supuso era una nena doblada del hambre contra la arena y mientras él hacía foco, el buitre se posó detrás, entró en el plano, reclamando protagonismo. Carter gatilló varias veces, en algún momento anheló que el buitre desplegara sus alas, eso hubiera contribuido a su imagen, pensó. La chica de a poco se levantó y él se apuró a espantar al buitre. Carter vio a la chica alejarse muy lentamente mientras él se recostó contra un árbol a fumar un cigarrillo mientras lloraba en silencio.

Después corrió a encontrarse con su amigo portugués para contarle lo que había captado con su cámara. Silva quería quedarse a pasar unos días con los rebeldes pero se lo impidieron. Enseguida subieron todos al avión, una vez repartidas las mercaderías y se dirigieron a la siguiente población, Kongor.

Antes de iniciar la misión, los especialistas de Naciones Unidas les habían exigido a los periodistas y reporteros gráficos que no tocaran a los pobladores, en especial por el riesgo de la propagación de enfermedades.

La foto se publicó en el NYT y luego, efecto dominó, en decenas de medios de todo el mundo. Fue casi una ganadora obvia del Pulitzer en 1994.

Ese premio fue una de las pocas alegrías que recibió Carter en ese tiempo. Se había separado, veía poco a su hija, los problemas económicos lo acechaban, estaba deprimido, había ingresado en un peligroso espiral de consumo de drogas y su amigo Ken Ooesterbroek, otro de los integrantes del Bang Bang Club, fue asesinado de un balazo el 18 de abril del 94 en un acto previo a las elecciones nacionales en las que por primera vez votaría la gente de color -los disturbios y las muertes era algo frecuente en esa Sudáfrica convulsionada-. Por eso en su carta de suicidio dice que si tiene suerte va a encontrarse con Ken.

No hay casi registro de que Carter se hubiera atribulado en esos meses por algún conflicto ético en relación a su foto. Lo atribulaban sus problemas personales y la violencia que lo circundaba, que había absorbido en sus años de profesión.



Susan Sontag en Sobre la fotografía escribió: “Mientras personas están por ahí matándose entre sí o matando a otras personas reales, el fotógrafo permanece detrás de la cámara para crear un diminuto fragmento de otro mundo: el mundo de imágenes que procuran sobrevivir a todos”. La ensayista, años después, dijo que quizá los únicos que tienen derecho a sacar esas fotos o a mirarlas son las víctimas y aquellos que hacen algo por cambiar esas situaciones injustas.

Acaso este haya sido el caso de Carter. Según Greg Marinovich, otro de los Bang Bang, la foto no solo fue utilizada en muchas campañas exitosas para recaudar fondos y donaciones varias para paliar el hambre en lugares muy necesitados, sino que la publicación dio visibilidad al estado en que se encontraba Sudán, posibilitó que muchos conocieran el caso y que al sensibilizar a la gente consiguió que los aportes a las instituciones benéficas se multiplicaran.

Algo similar dijo Joao Silva, su amigo y el que viajó junto a Carter a Ayod: “No cambiamos el mundo con imágenes pero intentamos informar al mundo. Y si se puede cambiar una opinión, algo se ha hecho”.

John Carlin, especialista en los conflictos sudafricanos y biógrafo de Mandela, escribió en una columna de El País: “Para poder hacer ese trabajo es necesario blindarse, armarse de una coraza emocional. No se puede responder a lo que uno ve como un ser humano normal. La cámara funciona como una barrera que lo protege a uno del miedo y del horror, e incluso de la compasión. Carter y sus tres camaradas dormían poco, además, y consumían drogas de todo tipo. Pasaban sus días y sus noches en un acelere mental y en un estado de anestesia emocional casi permanentes. Si se hubiesen detenido un instante a reflexionar sobre lo que hacían, si hubiesen permitido que los sentimientos penetraran la epidermis, habrían sido incapaces de hacer su trabajo”.

Entre los muchos homenajes entre libros, documentales y retrospectivas que el fotógrafo ha recibido, se encuentra la canción Kevin Carter que compuso y grabó Manic Street Preachers.

Los miembros del Bang Bang Club no estuvieron exentos a las tragedias. Como ya se vio, Ooesterbeck murió en 1994, el mismo año en que se suicidó Carter. Silva perdió parte de sus dos piernas al pisar una mina en Kandahar, Afganistán en 2010.

Un tiempo atrás un grupo de investigadores lograron dar más certezas sobre los hechos y protagonistas de la foto y muy posiblemente sobre la cuestión ética. Se ve que en una de las muñecas lleva una pulsera amarilla. Al agrandar la imagen pudieron descubrir también el número de la pulsera. De ese modo determinaron la identidad del protagonista de la foto y para su sorpresa descubrieron que se trataba de un varón, Kong Nyong, que estaba dentro del programa de las Naciones Unidas (por eso la pulsera) y que era el tercero en la fila para ser alimentado. Kong vivió hasta los 18 años. Murió de una infección masiva a poco de llegar a la mayoría de edad.

En los últimos años se multiplicaron los artículos periodísticos que afirman que Carter se suicidó por no poder soportar la culpa que le provocaba esa foto, la angustia y la vergüenza por no haber asistido a ese pobre chico. Lo acusaron, también, de ser el segundo buitre en la escena, el que la registró, el que está fuera de campo. Se ha comprobado que no fue así. A Kevin Carter lo asolaban múltiples problemas, hacía muchos que no se le hacía difícil lidiar con ellos.

Podríamos llamarla la Paradoja Kevin Carter: los que lo acusaron de sensacionalista, tergiversan los hechos de su vida para generar sensacionalismo.

