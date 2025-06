Duro cruce entre Donald Trump y Elon Musk tras su salida del Gobierno

El presidente Donald Trump arremetió el jueves contra Elon Musk, diciendo que estaba “decepcionado” por la oposición pública del multimillonario al amplio proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos que está en el centro de la agenda de Trump.

“Mira, Elon y yo teníamos una relación excelente. No sé si la seguiremos teniendo”, dijo Trump en el Despacho Oval. “Dijo cosas muy bonitas sobre mí, y no ha dicho nada malo de mí personalmente, pero estoy seguro de que eso será lo próximo. Pero estoy muy decepcionado de Elon. Le he ayudado mucho”.

Trump también afirmó que los ataques feroces de Musk contra el proyecto de ley se debieron a la propuesta de eliminar los créditos fiscales al consumo para vehículos eléctricos. Musk, director ejecutivo del fabricante de vehículos eléctricos Tesla, ha declarado su oposición al proyecto de ley porque incrementará el déficit federal.

Trump sugirió que Musk, quien recibió una despedida llena de elogios de Trump la semana pasada después de supervisar su campaña de reducción de costos de la burocracia federal, estaba molesto porque extrañaba trabajar para Trump.

“No es el primero”, dijo Trump. “Hay gente que deja mi administración… y luego, en algún momento, la extrañan muchísimo, y algunos la aceptan y otros, incluso, se vuelven hostiles”.

Mientras Trump hablaba, Musk escribió en X: “Slim Beautiful Bill para la victoria”, una referencia al título oficial del proyecto de ley, “Big Beautiful Bill Act”.

Musk continuó con otra publicación, diciendo que estaba de acuerdo con los recortes a los créditos para vehículos eléctricos siempre y cuando los republicanos eliminaran del proyecto de ley lo que él llamó una “montaña de gastos repugnantes” en gastos innecesarios.

Musk llegó al gobierno con planes osados ​​de recortar 2 billones de dólares del presupuesto federal. Se marchó la semana pasada con un logro mucho menor, tras recortar aproximadamente la mitad del 1% del gasto total.

Musk ha sido un poderoso aliado de Trump: gastó casi 300 millones de dólares para apoyar a los republicanos en las elecciones de 2024 y luego supervisó el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump.

Su acción, que eliminó miles de empleos federales y recortó miles de millones de dólares en ayuda exterior y otros programas, causó trastornos en las agencias federales y provocó protestas generalizadas en los puntos de venta de Tesla en Estados Unidos y Europa.

Las acciones de Tesla ampliaron sus pérdidas tras las críticas de Trump a Musk: la acción había bajado casi un 6%; antes del discurso de Trump, había caído un 3%.

Los dichos de Musk

En su cuenta de X, Musk instó a que “llamen a su senador, llamen a su congresista. ¡Arruinar a Estados Unidos NO está bien!”, en un intento por promover el rechazo de los legisladores al proyecto, apenas un día después de que lo calificara de “abominación repugnante”.

Es “un proyecto de ley de gastos del Congreso, masivo, escandaloso y electoralista (…) debería darles vergüenza a quienes votaron a favor: saben que lo han hecho mal. Lo saben. Lo siento pero ya no lo soporto”, escribió la víspera en sus redes sociales.

Pese a estas críticas, la Casa Blanca reivindicó la legislación en un comunicado, en el que insistió en que la medida abriría un período de crecimiento económico sin precedentes.

“Según todos los parámetros honestos, el proyecto de ley One Big Beautiful Bill del presidente Donald J. Trump mejora drásticamente la trayectoria fiscal de Estados Unidos”, se lee en el escrito, que procura incluir el lenguaje típico del mandatario para describir sus proyectos.