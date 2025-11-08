Durante un operativo, secuestran cocaína, casi 10 millones de pesos, y detienen a una persona en La Rioja

En un amplio despliegue realizado durante la madrugada de ayer 7 de noviembre, personal de la Unidad de Procedimientos Judiciales y Delitos Complejos “La Rioja”, dependiente de la Región IV, llevó adelante dos allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en el barrio Primero de Diciembre, en la ciudad capital. El operativo contó con el apoyo del Escuadrón 58 “La Rioja” y del Escuadrón de Operaciones Antidrogas de Gendarmería Nacional, bajo la supervisión del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de La Rioja.

Las medidas fueron el resultado de una investigación que se venía desarrollando desde hace tiempo y que había permitido identificar a un presunto vendedor de estupefacientes que operaba en la zona. Al momento de los procedimientos, los gendarmes confirmaron que el principal sospechoso se encontraba en una de las viviendas allanadas y que poseía en su poder una serie de elementos que dejaban en evidencia su actividad ilícita, en infracción a lo dispuesto por la Ley 23.737.

Frente a estas pruebas, el magistrado interviniente ordenó la detención —en carácter comunicado— de un ciudadano mayor de edad, oriundo de la capital riojana, quien fue trasladado inmediatamente al Servicio Penitenciario Provincial mientras continúan las actuaciones judiciales.

Además de la detención, el operativo permitió el secuestro de una importante cantidad de elementos vinculados al comercio ilegal de drogas. Entre los bienes incautados se detallan:

Siete teléfonos celulares, presumiblemente utilizados para coordinar ventas y contactos.

Una balanza de precisión, instrumento típico para el fraccionamiento de estupefacientes.

Un automóvil Renault Clio Mío y una motocicleta Motomel DS2, que serían utilizados para movilidad y distribución.

Seis municiones calibre 32, cuya procedencia será investigada.

Una suma total de $9.198.680 en efectivo, considerada de alto valor para este tipo de causas.

Bochas de cocaína, listas para su comercialización.

Con estos resultados, las autoridades avanzan ahora en determinar si existen más integrantes vinculados a la red de distribución y en reconstruir el circuito completo de comercialización. El operativo se enmarca dentro de las acciones que Gendarmería Nacional viene desarrollando para combatir el narcotráfico y reforzar la seguridad en los barrios más afectados de la capital riojana.